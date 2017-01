Bürgertreff in West eröffnet am Mittwoch

Radebeul. Mit einem kleinen Festakt wird am Mittwoch, dem 11. Januar, der Bürgertreff in Kötzschenbroda eröffnet. Ab 16 Uhr stehen die Räume in der Bahnhofstraße 8 für alle Interessierten offen. Die Mitarbeiter der Stadtgalerie sind momentan mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, sagt deren Leiterin Karin Baum. Zur Eröffnung am Mittwoch soll es eine Fotoausstellung geben. Außerdem wird das Jahresprogramm vorgestellt.

Die Idee hinter dem Bürgertreff ist, dass sich Anwohner und Händler dort austauschen, informieren und Ideen für das Stadtgebiet vortragen. Der Schwerpunkt liegt auf den Ortsteilen Kötzschenbroda, Niederlößnitz, Naundorf, Lindenau und Zitzschewig. Anfangs hat das Vor-Ort-Büro einmal in der Woche geöffnet. Später dann auch an anderen Tagen. (SZ/nis)

