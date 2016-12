Gut zu wissen Bürgertreff im Laden In der Bahnhofstraße wird ein Geschäft eingerichtet. Dort sollen Anwohner ihre Ideen zu Sanierungsplänen im Stadtgebiet einbringen.

Noch ist die Tür in der Bahnhofstraße 8 geschlossen. Doch das soll sich bald ändern. Am 11. Januar eröffnet um 16 Uhr der Bürgertreff für Radebeul-West. Ähnlich wie beim Kulturbahnhof in Ost sollen Bürger, Händler und die Stadt dort ins Gespräch kommen. © Arvid Müller

Der ein oder andere wirft beim Vorbeigehen schon einen neugierigen Blick ins Schaufenster von Hausnummer 8 in der Bahnhofstraße. Noch sind nur ein paar Klappstühle und Stehtische zu sehen. Doch ein weißer Schriftzug an der Scheibe verrät, was hier bald entstehen soll: ein Bürgertreff. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Die Geschäftsräume in Kötzschenbroda waren schon mal im April zum Frühjahrsspektakel und Anfang Dezember zum Weihnachtsspektakel der Händler geöffnet. Sozusagen als Testphase für den Bürgertreff. Das Angebot sei gut angekommen, sagt Stadtgaleristin Karin Baum. Sobald die Tür offen stand, hätten die Leute hineingeschaut. Nun soll der Treffpunkt kontinuierlich öffnen.

Los geht’s am 11. Januar. Von da an ist das Bürgerbüro immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Anwohner können in der Bahnhofstraße vorbei kommen, um sich auszutauschen, zu informieren oder um Ideen für ihr Wohngebiet vorzutragen. Ein Kommunikationsteam vermittelt vor Ort. „Der Schwerpunkt liegt auf den Stadtteilen Kötzschenbroda, Niederlößnitz, Naundorf, Lindenau und Zitzschewig“, sagt Baum. Es gehe darum, gemeinsam zu überlegen, wie man die Gebiete lebendiger machen und die Lebensqualität erhöhen kann. „Dazu müssen alle etwas beitragen“, so Baum. Also nicht nur kritisieren und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ernsthaft darüber nachdenken, welchen Beitrag man selbst leisten kann . „Dafür braucht es einen öffentlichen Raum, in dem man kommunizieren kann“, erklärt die Stadtgaleristin.

Anfangs hat das Vor-Ort-Büro einmal in der Woche geöffnet. Später dann auch an anderen Tagen. Geplant ist zum Beispiel eine wöchentliche Sanierungssprechstunde. Die Anwohner sollen sich über Vorhaben im Sanierungsgebiet Radebeul-West informieren, ihre Wünsche und Kritik anbringen. Als Mittler zwischen Bürgern und Stadt werden zwei Stadtteilmanager beschäftigt. Auch für die Händler in Radebeul-West könnte es bald eine wöchentliche Sprechstunde geben. Der Bürgertreff kann natürlich nur funktionieren, wenn er von den Menschen vor Ort auch angenommen wird. Bei der Stadt ist man optimistisch. „Wir sind sehr gespannt, was passiert“, sagt Baum.

Auch OB Bert Wendsche (parteilos) begrüßt die Idee. Er hoffe, dass durch den Treffpunkt ein „Wir-Gefühl“ im Stadtgebiet entsteht. 2017 soll es wieder das Frühjahrs- und Weihnachtsspektakel geben. Außerdem ist ein Sommerfest im Apothekerpark geplant. Nach und nach sollen dann weitere Projekte umgesetzt werden, sagt Baum. Zum Beispiel ein Bürgerbriefkasten oder der Aufbau eines Stadtteil-Netzwerkes. Auch Vereine und Initiativen könnten sich im Laden vorstellen.

Die Stadt rechnet für den Bürgertreff mit Gesamtkosten von 56 500 Euro pro Jahr. Die Mittel sind im Haushaltsentwurf für 2017 enthalten. Die Kosten für die Miete der Räume und für die Honorare der Stadtteilmanager werden jeweils zu einem Drittel vom Bund, dem Land und aus Eigenmitteln der Stadt finanziert.

