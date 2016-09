Bürgerstiftung wird gegründet Als erstes will das Projekt die Rettung der Jahnhalle stemmen.

Die neu gegründete Bürgerstiftung will als erstes Projekt die Umgestaltung der Jahnhalle stemmen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Am 27. Oktober will sich die Bürgerstiftung Meißen in Gründung in eine reguläre Stiftung umwandeln. Der Gründungsakt soll im Großen Ratssaal des Meißener Rathauses vollzogen werden. „Für die Saalnutzung hat die Bürgerstiftung eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt“, teilte Sprecherin Ina Heß mit. Vom Rathaus gibt es noch keine Rückmeldung, ob dies gestattet wird.

Zuvor aber lädt die Bürgerstiftung für kommenden Montag, den 26. September, um 19 Uhr zu einem Vorbereitungstreffen in den Kunstverein Meißen (Markt 9) ein. „An diesem Abend werden Ziele und Aufgaben der Bürgerstiftung erläutert und die Gründungsmodalitäten vorgestellt“, erklärte Ina Heß.

Die Meißner Bürgerstiftung wird zunächst unter dem Dach der Bürgerstiftung Dresden als Treuhandstiftung angesiedelt sein. Deshalb wird auch der Dresdner Geschäftsführer Winfried Ripp am Montag in Meißen anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. „Eingeladen sind alle Interessierten, die sich als Stifter einbringen oder das Projekt Jahnhalle befördern wollen. Die Bürgerstiftung beabsichtigt, im sanierungsbedürftigen Jugendstilobjekt an der Schreberstraße eine Bewegungslandschaft mit Außengelände einzurichten. (SZ)

