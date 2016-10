Bürgerstiftung darf nicht ins Rathaus Der Stadtrat stellt den Ratssaal nicht für die Gründung zur Verfügung.

Ins Rathaus darf die Bürgerstiftung nicht einziehen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Am Donnerstag, dem 27. Oktober, 19 Uhr wird sich die Bürgerstiftung Meißen im Logenhaus an der Hochuferstraße gründen. Der Antrag der in Gründung befindlichen Stiftung, sich im Großen Ratssaal des Rathauses zu gründen wurde abgelehnt. „Das Anliegen der Bürgerstiftung wurde dem Stadtrat vorgetragen. Die Mitglieder haben sich allerdings gegen den Antrag der Bürgerstiftung ausgesprochen. Es wurden alternativ der historische Lesesaal der Bibliothek und der Saal der Stiftung Soziale Projekte Meißen angeboten“, erklärte Anne Dziallas vom Büro des Oberbürgermeisters. Diese Angebote hat die Bürgerstiftung ausgeschlagen.

Zur Gründung der Stiftung erklärte Sprecherin Ina Heß, dass am 28. Oktober mit den Stiftern des Anfangsvermögens von 10 000 Euro ein entsprechender Vertrag unterzeichnet wird. Nach SZ-Informationen will die Otto-und-Emma-Horn-Stiftung Meißen diesen Betrag spenden. Die Meißner Bürgerstiftung wird zunächst unter dem Dach der Bürgerstiftung Dresden als Treuhandstiftung angesiedelt sein.

Ziel der Bürgerstiftung Meißen ist es, die Jahnhalle zu sanieren und eine Bewegungslandschaft aufzubauen. (SZ/ul)

