Bürgerrat Südstadt will Gelbe Säcke ausgeben Darüber informiert der Görlitzer Bürgerrat Daniel Breutmann. Die Stadtverwaltung ist dafür aufgeschlossen.

Symbolbild: Ein gelber Sack © dpa

Görlitz. Der Bürgerrat Südstadt möchte in seinem Stadtteilladen in der Biesnitzer Straße 30 gern Gelbe Säcke an die Bewohner des Viertels ausgeben. Darüber informiert Bürgerrat Daniel Breutmann. Die Stadtverwaltung ist dafür aufgeschlossen. „Es spricht nichts dagegen“, sagt Rathaussprecherin Sylvia Otto. Nur die Lieferung müsste vorab geklärt werden: „Das dürfte ja kein Problem sein.“ Bei Betten-Rieger laufe das auch schon eine ganze Weile so.

Somit ist jetzt nur noch ungeklärt, wann das neue Angebot startet. Der Bürgerrat würde gern bald loslegen. Immer am ersten Mittwoch im Monat, ab 19 Uhr, lädt er die Einwohner der Südstadt zum öffentlichen Stammtischtermin ein. (SZ/ik)

