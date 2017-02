Bürgerrat finanziert einen Spielplatz In Görlitz-Rauschwalde sehen ehrenamtliche Räte Geld für Kinder gut angelegt. Zur Bilanz gehört aber auch so manche Kritik.

Archivfoto: Der evangelische Kindergarten „Himmelszelt“ hat seit September einen neuen Spielplatz, mitfinanziert vom Rauschwalder Bürgerrat. Gestaltet hat ihn David Weise, der ihn gemeinsam mit Kita-Leiterin Evelyn Eckhardt eröffnete. © nikolaischmidt.de

Ein besseres Geschenk zum 70. Geburtstag konnte der evangelische Kindergarten in Rauschwalde kaum bekommen. Als die seit 2015 „Himmelszelt“ heißende Einrichtung auf der Paul-Taubadel-Straße im September einen vom Holzgestalter David Weise gebauten neuen Spielplatz einweihte, war auch der Rauschwalder Bürgerrat dabei. Ein Drittel seines Budgets spendete er den 32 Kindern für einen Kriechtunnel.

Kindergarten-Leiterin Evelyn Eckhardt nutzte die Rauschwalder Bürgerversammlung am Dienstag, um sich für diese Unterstützung bei den Damen und Herren des gewählten Bürgerrates zu bedanken. Das der Applaus für den einzigen naturnahen Spielplatz Görlitzer Kitas dabei sehr kräftig ausfiel, lag am großen Interesse der Einwohner. Anders als bei den bisherigen Bilanz-Runden dieser Wochen reichten in der Cafeteria des Pflegestifts auf der Friedrich-List-Straße die Plätze nicht, einige der über 60 Besucher mussten sogar mit dem Flur zum Sitzungsort vorliebnehmen.

Der Rauschwalder Bürgerrat sieht sich damit bestätigt. „Es hat geklappt, was wir uns zur Wahl vornahmen“, sagte Christiane Schulz, die „lange auf so eine Möglichkeit zum Mitreden gewartet“ hatte. Wolfgang Duschek wollte „Bewegung in den Stadtteil bringen“. Barbara Thierbach „herausfinden, was Anwohner ärgert“ und Philipp Wiesner „die Augen offenhalten, um den Stadtteil lebenswert zu gestalten“.

Nun gab es nach einem Jahr die erste Rechenschaft. Die nach der Einwohnergröße verfügbaren 6 014 Euro wurden neben der Spielplatzhilfe in Beteiligungen bei mehreren Festen und Märkten im Stadtteil investiert und auch zur Bekanntmachung des Bürgerrates genutzt. Neben Handzetteln, Fragebögen und einem Briefkasten im Rewe-Markt gibt es mittlerweile auch einen eigenen Schaukasten im Lidl-Areal. Zwei von Anwohnern gewünschte Sitzbänke im Wohngebiet wurden eigenständig von einem Großvermieter aufgestellt.

Die Besucher nutzten die Anwesenheit von Oberbürgermeister Siegfried Deinege und einigen Amtsleitern, Frust und Fragen loszuwerden. Eine Debatte gab es zur Zukunft der Häuser auf der Arthur-Ullrich-Straße, vor allem sehr betagte Mitbürger forderten deren Erhalt. Kommwohnen-Geschäftsführer Arne Myckert hatte das erwartet, war deshalb vor Ort und informierte: In den vergangenen zwei Jahren seien gemeinsam mit einem Planungsbüro viele Varianten für die betreffenden Blöcke diskutiert worden.

Alle Kosten für eine Sanierung aber sieht Kommwohnen als unwirtschaftlich. „Deshalb diskutieren wir im Unternehmen Abriss und Neubau, was am Ende auch nicht mehr kostet, aber eine wesentlich höhere Wohnqualität und zudem Barrierefreiheit schafft.“ Fest steht aber noch nichts: „Wir sind erst in der Entscheidungsphase.“ Die allerdings verunsichert Mieter, weil bis zu einer konkreten Planung weder Neuvermietungen noch Veränderungen in den Wohnungen möglich sind. „Die Kommunikation darüber muss besser werden“, betonte der OB: „Nicht jedem muss alles gefallen, aber jeder sollte alles verstehen. Die Bürger müssen einbezogen werden, dafür werden wir uns jetzt einschalten“, sagte er sowohl mit Blick zu Arne Myckert als auch in die Runde.

Diese nannte weitere Probleme. Cornelia Schulze von der Rosa-Luxemburg-Straße kritisiert schon seit Jahren den schlechten Zustand von Gehwegen. Sie hat eine Fotodokumentation zusammengestellt und bei den Anliegern über 300 Unterschriften gesammelt, die sie dem OB übergab. Eine Reihe Besucher aus der Landeskronsiedlung mit Michael Vogel an der Spitze übte scharfe Kritik an dramatisch kaputten Wegen westlich der Christian-Heuck-Straße, vor allem dem Nelkenweg.

Torsten Tschage, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamtes, bestätigte diesen Zustand, machte aber keine Hoffnungen: „Dort muss grundhaft ausgebaut werden, und das geht erst, wenn die Stadtwerke das noch vorhandene Mischabwassersystem in ein getrenntes System für Schmutz- und für Regenwasser umgebaut haben. Dann werden auch die Anliegerausbaubeiträge geringer. Für die nächsten zwei Jahre ist so etwas aber nicht im Plan, sodass auch künftig nur provisorisch geflickt wird.“

OB Deinege bedauerte das, aber: „Es gibt in Görlitz viele zu sanierende Straßen, die Liste wird immer länger. Das Geld reicht vorn und hinten nicht, also müssen wir Prioritäten setzen.“ Und genau deshalb sei auch der Bürgerrat bei solchen Debatten wichtig. Werden von gewählten Gremien Sanierungen gefordert, könne man möglicherweise doch mal die eine oder andere Priorität auf der Liste verschieben. So wie bei der fast nicht mehr befahrbaren Straße am Rauschwalder Friedhof. Zur Bürgerratswahl 2016 gefordert, ist diese jetzt prima wieder hergerichtet. Und da ertönte sogar zum zweiten Mal Beifall.

Applaus gab es auch für die nächsten Vorhaben des Bürgerrates. Gedacht ist an eine Bepflanzung auf der Rauschwalder Straße, an Vorträge zur Rauschwalder Geschichte, an einen Fotowettbewerb. Und so viel Beteiligung wie zu dieser Sitzung wünschen sich die Bürgerräte auch zur „Aktion sauberes Birkenwäldchen“. Das wäre jedenfalls besser als zum Herbstputz im November auf dem Diesterwegplatz. Selbst mit zuzupacken, erklärten sich da jedenfalls nur zwei Rauschwalder bereit.

Der Bürgerrat Rauschwalde tagt öffentlich an jedem ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, in der Sportlerklause an der Turnhalle neben dem Diesterwegplatz.

Kontakt: 03581 672000 oder buergerbeteiligung@goerlitz.de

