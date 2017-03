Bürgerrat bleibt ungefragt bei Böhme Wo das Denkmal stehen soll, entscheiden allein Stadt und Rat. Dabei sieht die von ihnen beschlossene Bürgerbeteiligung auch andere Wege vor.

Der Bürgerrat Innenstadt Ost ist von der Stadtverwaltung nicht in die Standortdebatte um das Jakob-Böhme-Denkmal einbezogen worden. Das erklärte Clemens Kießling, einer der Bürgerräte in diesem Stadtteil, gegenüber der SZ. Zwar hätte der Bürgerrat über das Denkmal diskutiert, beispielsweise ob eine professionelle Reinigung der Statue durch den Bürgerrat finanziert werden könnte. Aber der Standort sei nie Thema gewesen. Aus Sicht seiner Kollegin Anja-Christina Carstensen neigt der Bürgerrat dem Kompromiss zu, Böhme vorerst im Park des Friedens zu lassen, bis der ursprüngliche Platz an der Parkstraße entsprechend gestaltet wird. Das werde sicher noch Jahre dauern. Für die Zwischenzeit wäre es aus ihrer Sicht gut, wenn Böhme bis dahin ins angemessene Licht gerückt werden kann. Aus ihrer Sicht könnten die vorgesehenen Veränderungen am Park des Friedens dazu dienen. Deshalb sprachen sich Mitglieder des Bürgerrates Mitte März gegenüber der Stadt für eine Beleuchtung des Denkmals aus.

Die Grundsatzfrage über den Standort des Denkmals ist damit aber nicht geklärt, räumen beide Mitglieder des Bürgerrates ein. Deswegen will das Gremium demnächst einen eigenen Standpunkt zu der Frage finden. Da könnte es freilich zu spät sein. Bereits in der heutigen Stadtratssitzung soll die Sanierung des Parks des Friedens mit EU-Mitteln beschlossen werden. Ab August sind die Arbeiten geplant, die auch einen Verbleib des Böhme-Denkmals vorsehen. Dagegen hatte zuletzt Stadthistoriker Ernst Kretzschmar gewichtige Einwände vorgebracht, auch Görlitzer Einwohner brachten den alten Standort vor der Stadthalle ins Spiel. Sie fordern zumindest eine offene und öffentliche Debatte über den Verbleib des Böhme-Denkmals.

Sie könnte in Form eines Bürgerbeteiligungsverfahrens ablaufen, wie es die Satzung zur bürgerschaftlichen Beteiligung in der Stadt Görlitz vorsieht. Dazu müsste der Satzung zufolge der Stadtrat aber erst einmal eine Vorhabensliste beschließen, auf der jene Projekte stehen, über die die Görlitzer Bürgerschaft frühzeitig informiert werden soll. Ob es eine solche Liste gibt, ist nicht bekannt. Diese Satzung hatte der Stadtrat auf Vorschlag des Oberbürgermeisters Siegfried Deinege beschlossen. Mit Leben erfüllt ist daraus die Wahl von Bürgerräten und die Einrichtung einer Koordinierungsstelle im Rathaus. Ob weitere Details der Satzung angewendet werden, ist unbekannt.

