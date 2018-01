Bürgerräte werden neu gewählt Nach zwei Jahren werden in den Stadtteilen nun erneut Versammlungen durchgeführt und neue Vertreter bestimmt.

Görlitz. Nach zwei Jahren aktiver Arbeit in den Beteiligungsräumen führt die Stadtverwaltung nun erneut Bürgerversammlungen durch. Dabei sollen auch die Bürgerräte neu gewählt werden. Diese wurden vor mehr als zwei Jahren ins Leben gerufen, um die aktive Beteiligung und Mitbestimmung der Görlitzer an der Entwicklung ihrer Stadt besser zu ermöglichen. Dazu wurde im Rathaus eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die Silke Baenisch besetzt. Darüber hinaus wurden sieben Räte gewählt, die in der Folgezeit mehr oder weniger erfolgreich arbeiteten.

Der Reigen der neuen Bürgerversammlungen wird im Beteiligungsraum Klingewalde/Historische Altstadt/Nikolaivorstadt am 11. Januar um 18 Uhr im Saal der Camillo Kultur.Kneipe (Handwerk 13) eröffnet. Die Bürgerräte werden die Projekte aus dem Jahr 2017 vorstellen. Außerdem können die Anwesenden aktiv mitwirken, wenn es um die Auswahl der Angebote zum Wettbewerb „Mönchskopf“ geht, der Vervollständigung der Sagenfigur Klötzelmönch an der Fleischerstraße.

Maßgebliches Thema aber wird in dieser wie auch in den folgenden Bürgerversammlungen die Wahl der Bürgerräte sein. Derzeit ist offen, ob es gelingt, wieder in jedem Beteiligungsraum einen Bürgerrat zu etablieren. Mitmachen kann jeder, der im jeweiligen Gebiet wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist. Ein Bürgerrat besteht aus drei bis sieben Personen, die sich für die Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes einsetzen. Sie sind Ansprechpartner vor Ort und Mittler zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik. (szo)

Termine der Versammlungen:

23. Januar Innenstadt Ost, 30. Januar Südstadt, 6. Februar Innenstadt West, 8. Februar Weinhübel, 20. Februar Rauschwalde, 22. Februar Biesnitz. Die Orte werden zeitnah bekannt gegeben. Beginn ist jeweils 18 Uhr. Die Bürgerversammlung für Königshufen fand bereits statt.

Wer kandidieren möchte, schickt eine kurze Bewerbung an die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliche Beteiligung der Stadt Görlitz, Untermarkt 6 – 8, 02826 Görlitz oder per E-Mail an buergerbeteiligung@goerlitz.de

www.goerlitz.de/buergerbeteiligung

