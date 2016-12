Bürgerräte bestimmen Bankstandorte

Görlitz. In Görlitz wurden in Zusammenarbeit mit den Bürgerräten neue öffentliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Auf Anregung des Bürgerrates Biesnitz wurde an der Lindenallee zur Landeskrone an einem bereits in der Vergangenheit vorhandenen Standort eine robuste Sitzbank aus Robinienholz errichtet.

In Weinhübel, an der Straßenbahnwendeschleife Stauffenbergstraße, wurde gemäß dem Vorschlag des Bürgerrates Weinhübel ein neuer Sitzplatz eingerichtet. Er ist vor allem für Menschen gedacht, die beim Umsteigen in den Bus in Richtung Hagenwerder warten müssen.

Am Klingewalder Weg oberhalb von Klingewalde wurde nach einer Idee des örtlichen Bürgerrates neben einem Straßenbaum eine Sitzbank aus Robinienholz aufgestellt, von der aus man nun in beide Richtungen in die Gegend schauen kann. (SZ)

