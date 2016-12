Bürgerprotest kommt an Fast 3 000 Karten wurden aus der Region für den Ausbau der B 169 verschickt. Eine Bundestagsabgeordnete antwortet.

Post aus Riesa: Bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Susann Rüthrich häufen sich gerade Karten von der Bürgeraktion zum B-169-Ausbau. Gut 2 700 Exemplare wurden schon verschickt. © M. Puhlmann

Die Meißner SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich bekommt gerade viel Post aus Riesa. Und aus Strehla. Und aus Stauchitz. Alle Absender fordern dasselbe: „Gebt endlich Gas“, heißt die Aufschrift auf der Karte der Bürgeraktion von Wirtschaftsforum Riesa und den drei genannten Städten und Gemeinden. Alle Unterzeichner setzen sich dafür ein, dass die B 169 von Riesa Richtung Autobahn zügig weitergebaut wird und Strehla eine Ortsumfahrung bekommt. Zu den Empfängern gehören Bundes- und Landespolitiker. „Besonders gefragt sind dabei Innenminister Thomas de Maizière, Kanzlerin Merkel, Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig“, sagt Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum.

Aber auch Susann Rüthrich hat seit Tagen einen ziemlich vollen Briefkasten. „In den vergangenen Tagen habe ich unzählige Karten von der Bürgeraktion bekommen. Inzwischen mögen es deutlich über 150 sein“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie stimmt den Forderungen der Unterzeichner zu – und hält außerdem den Ausbau der B 98 bis zur Autobahn A 13 für ähnlich wichtig. Weil der Aufwand, jedem einzelnen Schreiber persönlich zu antworten, für sie nicht zu leisten ist, möchte sie in Form eines offenen Briefs antworten, den die SZ in Auszügen wiedergibt.

Demnach steht Rüthrich voll hinter den Forderungen der Bürger. „Es geht um Sicherheit, um Lebensqualität und um Arbeit in Riesa und Umgebung!“ Sie ist sehr froh, dass der Ausbau aller drei Bundesstraßen im vergangene Woche beschlossenen Bundesverkehrswegeplan als neue Vorhaben mit Vordringlichem Bedarf enthalten ist. Zwar wisse Susann Rüthrich, dass die Straßenbauvorhaben bereits in vorangegangenen Plänen enthalten waren – der Verzug sei allerdings nicht ihre Schuld. „Ich vertrete den Landkreis Meißen seit 2013 im Bundestag. Deshalb werden Sie verstehen, dass ich für Dinge davor nicht persönlich verantwortlich bin.“ Allerdings könne sie das vorhandene Misstrauen und die Ungeduld gut nachempfinden.

Immerhin: Mit der Aufnahme in den Vordringlichen Bedarf bekomme der Infrastrukturausbau der Industrieregion rund um Riesa einen sehr hohen gesetzgeberischen Stellenwert. „Jetzt kommt es darauf an, dass die nächsten, gesetzlich geregelten Schritte in der Planung und im Planfeststellungsverfahren zügig und konsequent von den dafür zuständigen Stellen vorangetrieben werden und Baurecht geschaffen wird“, sagt die Abgeordnete.

Allerdings gehöre es zum vorgeschriebenen Prozedere dazu, dass jemand vor Gericht zieht. „Das kann man gut oder schlecht finden. Für mich ist es ein wichtiger Ausdruck von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass auch Minderheiten, auch Einzelne angehört und deren Interessen abgewogen werden.“ Daran sei nicht zu rütteln. „Auch wenn es schwerfällt: Wir haben abzuwarten, wie die Gerichte entscheiden“, sagt die SPD-Abgeordnete. Sobald es aber Baurecht gebe, werde der Haushaltsausschuss des Bundestags das nötige Geld für den Bau bereitstellen.

Laut Wirtschaftsforum wurden bislang rund 2 750 der insgesamt 3 000 Karten der Aktion versandt. Allein bei einer gemeinsamen Aktion der drei Bürgermeister von Riesa, Strehla und Stauchitz in der Elbgalerie seien binnen zweier Stunden 750 Karten unterzeichnet worden. „Nun kommt es darauf an, dass die Politiker nicht nur sinnieren, sondern handeln“, sagt Hähnichen.

