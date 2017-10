Bürgerpreis für Verein Mosaika aus Bischofswerda macht sich seit über zwei Jahren für Flüchtlinge stark. Das wurde jetzt gewürdigt.

2016 führte der Verein ein Neujahrsmärchen auf. © Steffen Unger

Der 2015 von Spätaussiedlern in Bischofswerda gegründete Verein Mosaika ist am Montagabend in Dresden mit dem Sächsischen Bürgerpreis ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Kulturstiftung der Dresdner Bank würdigte der Freistaat zum siebenten Mal Vereine, Initiativen, Institutionen oder Einzelpersonen für ihren herausragenden Einsatz für die Gesellschaft, für Toleranz und Demokratie. Mosaika bekam den mit 5 000 Euro dotierten Preis für sein Engagement in der Hilfe für Flüchtlinge.

Die Initiative befördere den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe zwischen hiesigen Bürgern, Aussiedlern und Flüchtlingen, heißt es in der Laudatio. Gemeinsame Feste und Veranstaltungen fördern den interkulturellen Austausch. Der Verein kooperiert mit zahlreichen Partnern in Bischofswerda. Jüngste Aktion waren die Interkulturellen Wochen, die Mosaika in der Stadt koordinierte. (szo)

