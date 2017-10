Bürgermeisters Halleluja Dass Jürgen Opitz singt, kommt nicht so oft vor. Am Sonnabend hatte er einen guten Grund. Und manche staunten. Nicht über ihn.

Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz ist ein sangesfroher Mann. © Daniel Förster

Wenn einer Geburtstag hat, bereitet er was vor und lädt sich Gäste ein. Und die sorgen für manche Überraschung. Der Heidenauer Singkreis feierte am Sonnabend sein 70+25-jähriges Jubiläum – 70 Jahre Chor und 25 davon als Verein. Das Festkonzert erklang am Nachmittag in der vollen Dohnaer Kirche. Das Kammerorchester Heidenau unterstützte die Sängerinnen und Sänger. Auch Gernot Jerxen, der den Chor vier Jahre leitete, dirigierte ein Lied. So weit das Programm. Einige Ehrungen sorgten für die ungeplante Unterbrechung. Waltraud Oertel erhielt für ihre 70-jährige Mitgliedschaft die Goldene Ehrennadel des sächsischen Chorverbandes, Annemarie und Wilhelm Scholz bekamen die Silberne. Sie singt immer noch im Chor, er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, dafür bewies er, dass er es noch immer kann. Vereinsvorsitzende Manuela Schuster schließlich erhielt die Ehrennadel des Chorverbandes. Als es im Programm weiter ging, hatte Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) seinen Auftritt – mit einer aus drei Worten bestehenden Rede und einem Lied. Nach „Gratulation, Hochachtung, Dank“ sang er mit der kleinen Singkreis-Besetzung „Halleluja“. Das hatte er schon vor zwei Jahren beim vom Singekreis organisierten Benefizkonzert für Nepal gemacht. Emotionaler Höhepunkt eines vielfältigen Konzertes am Sonnabend war das von Orchester, Chor und Singkreiskindern gemeinsam dargebotene „Ihr Großen der Welt“.

Am Abend wurde mit Gästen unter anderem aus Lahr im Schwarzwald, Troisdorf, Siegburg und Minden sowie Rathen, Wehlen, Liebstadt und Reinhardtsdorf im Heidenauer Brunneneck gefeiert. Das nächste Konzert ist am 10. Dezember. Die Proben beginnen am Wochenende. Da fährt der Chor nach Tschechien. (SZ/sab)

