Bürgermeisterkandidat jetzt mit Internetauftritt

Tobias Fuchs (AfD), der für die Bürgermeisterwahl in Wilsdruff kandidiert, stellt sich den Wählern jetzt im Internet vor. Die neue Homepage www.fuchs-bmk.de wurde kürzlich freigeschaltet. Darin stellt sich Fuchs vor und informiert über seine Ideen und Wahlziele. Die Wahl ist am Sonntag, den 19. März. Außer Fuchs kandidiert noch der Amtsinhaber Ralf Rother (CDU). Am 15. März stellen sich beide Kandidaten auf einem SZ-Wahlforum vor. Dieses wird im Stadt- und Vereinshaus Wilsdruff stattfinden. Für die Veranstaltung gibt es noch wenige Restplätze. Reservierung per E-Mail: sz.freital@ddv-mediengruppe.de. (hey)

