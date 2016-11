Bürgermeisterin soll vereidigt werden Karin Berndt soll als Bürgermeisterin von Seifhennersdorf vereidigt werden. Gewählt wurde sie im August. Der Stadtrat wird sich mit weiteren Themen befassen.

Wieder gewählt: Karin Berndt, Bürgermeisterin von Seifhennersdorf © Matthias Weber

Seifhennersdorf. Seifhennersdorfs Bürgermeisterin Karin Berndt (Unabhängige Bürger Seifhennersdorf) soll nun auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend verpflichtet und vereidigt werden. Das Landratsamt hat die Gültigkeit der Wahl am 21. August dieses Jahres bestätigt. Das entsprechende Prüfergebnis des Landratsamtes ist bei der Stadt eingegangen.

Trotz drei Gegenkandidaten hatte Karin Berndt im August die Wahl souverän gleich im ersten Wahldurchgang für sich entschieden. Es ist nun ihre dritte Amtszeit in Seifhennersdorf. Zudem steht auch die Wahl eines zweiten stellvertretenden Bürgermeisters sowie von neuen Verbandsräten für den Abwasserzweckverband und die Besetzung der Ausschüsse auf der Tagesordnung.

Befassen werden sich die Stadträte unter anderem auch mit einem Nachtrag zum Beseitigen des Hochwasserschadens an der Stützmauer an der Rumburger Straße und dem Bau eines Gehweges an der Leutersdorfer Straße. Die Stadtratssitzung ist öffentlich und beginnt am 17. November um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Zu Beginn können sich Einwohner mit ihren Fragen an die Bürgermeisterin oder die Abgeordneten wenden. (SZ/hg)

zur Startseite