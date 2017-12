Bürgermeisterin lädt zum Empfang Traditionell wird in Arnsdorf das neue Jahr gemeinsam begrüßt. Für verdienstvolle Bürger gibt es Auszeichnungen.

Die Arnsdorfer Bürgermeisterin Martina Angermann lädt zum Neujahrsempfang ein. © Archivfoto: Kristin Richter

Arnsdorf. Es ist eine schöne Tradition, die Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann jedes Jahr aufs Neue pflegt. Denn kurz nach dem Jahreswechsel lädt das Gemeindeoberhaupt in das Dorfgemeinschaftshaus Fischbach ein, um gemeinsam mit allen interessierten Gästen das neue Jahr mit einem Gläschen Sekt zu begrüßen und die vergangenen zwölf Monate gleichzeitig Revue passieren zu lassen. Und auch der nächste Neujahrsempfang steht quasi schon kurz bevor. Denn am Donnerstag, dem 11. Januar, lädt die Bürgermeisterin gemeinsam mit ihrer Verwaltung ab 19 Uhr ein.

Umrahmt wird der Abend wie immer durch musikalische Beiträge sowie die Verleihung des Ehrenamtspreises. Der wird in drei Kategorien vergeben: Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege, im Bereich Kinder-, Jugend- und Sportarbeit sowie in der Kategorie soziales und kommunalpolitisches Engagement. So wurde beispielsweise beim vergangenen Neujahrsempfang Steffen Zeibig für seine sportlichen Erfolge bei den Paralympics in Rio de Janeiro geehrt, Hans-Jörg Woywod bekam eine Ehrung für seine Chronik über die Ortschaft Wallroda und der mittlerweile leider verstorbene Manfred Drechsler erhielt den Ehrenamtspreis für sein lebenslanges Engagement im sozialen und politischen Bereich.

Wer am Neujahrsempfang der Bürgermeisterin im Januar dabei sein und die Gelegenheit nutzen möchte, mit Freunden und Nachbarn und vielleicht auch neu zugezogenen Arnsdorfern einen gemütlichen Abend zu verbringen, der wird gebeten, sich bis zum 5. Januar (für eine bessere Planung) bei der Gemeindeverwaltung anzumelden (Telefon 035200 2520 oder per E-Mail an post@gemeinde-arnsdorf.de).

