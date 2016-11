Bürgermeisterin auf Tour Arnsdorfs Gemeindechefin Martina Angermann und der Ortschaftsrat wollen Problemen auf den Grund gehen.

© Thorsten Eckert

Probleme mal aus nächster Nähe anschauen und vor Ort diskutierten, das macht der Ortschaftsrat des Arnsdorfer Ortsteils Kleinwolmsdorf regelmäßig auf seinen Ortsrundgängen, auf die er gemeinsam mit Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD) geht. Die nächste dieser Ortsbegehungen findet dabei nach dem Buß- und Bettag, am 17. November statt.

Start zum Rundgang ist dabei um 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Kleinwolmsdorf, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung dazu. Vom Dorfgemeinschaftshaus aus geht es dann über den Gartenweg, weiter über die Hauptstraße und die Geschwister-Scholl-Straße durch den Ortsteil. Und natürlich können Anwohner dabei auch ihre Anliegen „loswerden“. In den vergangenen Jahren waren das zum Beispiel mal Beleuchtungssorgen auf dem Sportplatz des Ortsteils – oder Fragen rund um den Jugendclub. (SZ)

