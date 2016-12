Bürgermeister zieht öffentlich Resümee

Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) wird diese Woche zu der Veranstaltungsreihe der Tharandter Bürgerakademie erwartet. Im Rahmen der Veranstaltungen des Wintersemesters wird Ziesemer einen Rückblick über das Festjahr zu 800 Jahren Tharandt geben, teilt Veranstalterin Gunda Köpf mit. Neben einem Resümee will der Bürgermeister auch einen Ausblick geben, was nach allem Gewesenen für die Zukunft erhofft werden kann. Der Vortrag findet am Mittwoch, um 15.30 Uhr, in der Galerie der Kuppelhalle Tharandt auf der Pienner Straße 13 statt. Die Teilnahme kostet vier Euro. Für Interessenten mit Semesterkarte und Studenten ist der Eintritt frei. (SZ/ves)

