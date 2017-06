Bürgermeister wünscht sich mehr Absicherung Immo Barkawitz würde eine bessere Bezahlung für sein Amt begrüßen. Er fürchtet aber auch Probleme für die Gemeinde.

Immo Barkawitz, Bürgermeister Zschaitz-Ottewig. © Dietmar Thomas

Die Nachricht, dass die ehrenamtlichen Bürgermeister mehr Geld bekommen sollen (DA berichtete), hat auch Immo Barkawitz mit Interesse verfolgt. Das Oberhaupt der Gemeinde Zschaitz-Ottewig ist der einzige Bürgermeister in der Region Döbeln, der das Amt ehrenamtlich ausübt.

Immo Barkawitz (Freie Wähler) ist 2008 zum Bürgermeister der Gemeinde, die etwa 1 350 Einwohner zählt, gewählt worden. Als ehrenamtlicher Bürgermeister stehe er seinen hauptamtlichen Kollegen in Status und Verantwortung in nichts nach, sagt Barkawitz. Das schlägt sich aber nicht in der Bezahlung nieder. Je nach Einwohnerzahl ihrer Kommune erhalten die ehrenamtlichen Gemeindechefs zwischen 630 und 1 720 Euro monatlich. Einen Bruchteil dessen, was hauptamtliche Kollegen bekommen. Nach der Aufwandsentschädigungsverordnung erhalten ehrenamtliche Bürgermeister in Gemeinden mit bis zu 1 500 Einwohnern 1 270 Euro monatlich. Doch es könnte sein, dass diese Aufwandsentschädigung bald steigt. Sachsens Landesregierung plant, die Beträge deutlich anzuheben. Ehrenamtliche Bürgermeister, deren Gemeinden bis zu 2 000 Einwohner zählen, sollen die Hälfte des Angestelltentarifs A 13 erhalten. Wer bis zu 5 000 Einwohnern vorsteht, für den sieht die mögliche Neuregelung die Hälfte des Tarifs A 14 vor. Was auf Beträge von 2 000 bis 2 600 Euro hinausliefe. Bezahlt werden soll das aus dem jeweiligen Gemeindehaushalt, was Kritiker auf den Plan ruft. Schließlich ist die Finanzlage längst nicht überall rosig.

Auch Immo Barkawitz hielte eine Erhöhung grundsätzlich für gerechtfertigt. Seiner Erfahrung nach geht die Arbeit über das hinaus, was den ehrenamtlichen Bürgermeistern eigentlich zugedacht ist. Ratssitzungen leiten und die Gemeinde repräsentieren – damit sei es lange nicht getan. Egal, ob Abläufe mit der Verwaltung abgestimmt oder Pläne für die Zukunft der Gemeinde geschmiedet werden müssen: Die Aufgabe sei komplex. Auch Bürger interessiere am Ende nicht, ob der Bürgermeister ehrenamtlich sei, wenn sie mit Problemen Rat suchen.

Der Zschaitz-Ottewiger Bürgermeister blickt aber auch aus Sicht der Kommune auf das Thema. „Eine höhere Bezahlung des Bürgermeisters würde die Gemeinde doch vor einige Probleme stellen. Für mich wäre es sinnvoll, wenn auch die ehrenamtlichen Bürgermeister für ihr Amt Pensionsansprüche erhalten würden“, so Barkawitz.

Dass die ehrenamtlichen Bürgermeisterposten in ihrer jetzigen Form nicht gerade begehrt sind, dafür scheint der Kandidatenmangel bei den letzten Wahlen zu sprechen. Hatte Barkawitz 2008 noch zwei Mitbewerber, so trat er 2015 als einziger Kandidat zur Wahl an. Auch in anderen Regionen Sachsens waren die Amtsinhaber konkurrenzlos wiedergewählt worden.

Laut Innenministerium hatten von den 426 sächsischen Städten und Gemeinden zum Stichtag 30. Juni 2016 insgesamt 129 Gemeinden einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Also beinahe jede dritte Kommune. Bei der Kommunal-Lobby begrüßt man die Pläne des Landes. „Wir kennen und unterstützen das Anliegen der beiden Regierungsfraktionen“, so der Vize-Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindebundes Ralf Leimkühler. „Das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters ist mit einem hohen Aufwand und Verantwortungsumfang verbunden, sodass eine Erhöhung der dafür gewährten Entschädigung gerechtfertigt ist.“ (SZ/ewe)

zur Startseite