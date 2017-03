Bürgermeister wird zum Stromer Zwei Wochen lang kann die Gemeinde ein Elektroauto testen und klären, wie weit es mit einer Batterieladung fährt.

Ralph Buder von der Energieversorgung Sachsen Ost (Enso) übergibt das Elektroauto an Bürgermeister Frank Seifert. © Anke Doant

Die Gemeinde Stauchitz testet den Einsatz eines Elektro-Fahrzeuges. Der VW wurde am Montag von Ralph Buder von der Energieversorgung Sachsen Ost (Enso) an Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) übergeben. Die Enso unterstützt und fördert seit 2010 die Elektromobilität. Gegenwärtig sind 27 Elektrofahrzeuge im Fuhrpark der Enso im Einsatz. Darüber hinaus errichtete sie in den vergangenen Jahren 17 öffentlich zugängliche Ladesäulen. Alle Ladestationen sind auf das Stromticket umgestellt. Damit wird das barrierefreie, bargeldlose und bequeme Zugangs- und Abrechnungssystem zum „Stromtanken“ mittels Handy-Ticket ermöglicht. Bis zum 13. März wird die Gemeindeverwaltung die Gelegenheit nutzen, die Alltagstauglichkeit eines Elektroautos auf Herz und Nieren zu prüfen. „Wir möchten praktische Erfahrungen im Umgang mit Elektroautos und mit der Strombetankung im Winter sammeln. Gern nutzen wir daher dieses spezielle Angebot“, so der Bürgermeister.

Theoretisch hat das Fahrzeug eine Reichweite von 125 Kilometern. Interessant wird es nun zu ermitteln, wie weit das Auto unter winterlichen Bedingungen tatsächlich fährt. Der Bürgermeister ist vorsichtig: „Das Auto fährt sich zwar super und ist nahezu geräuschlos, aber eine Strecke von Staucha nach Meißen und zurück wäre wohl schon ein gewisses Risiko“, sagt er. Da müssten wohl alle Verbraucher wie Radio, Sitzheizung, Klimaanlage ausgeschaltet sein, um ohne Aufladen hin- und zurückzukommen. (SZ/jm)

