Bürgermeister wird im März gewählt

Nächstes Jahr müssen die Wilsdruffer einen neuen Bürgermeister wählen. Der Stadtrat hat dafür jetzt einen Termin festgelegt. Die Wahl findet am 19. März statt. Sollte danach noch keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, also mindestens die Hälfte aller Stimmen, erreicht haben, wird eine Stichwahl durchgeführt. Die Stichwahl wird am 2. April durchgeführt. Die Wahlvorschläge können bis zum 20. Februar eingereicht werden.

Auch über den Gemeindewahlausschuss haben sich die Stadträte verständigt. Den Vorsitz übernimmt der Wilsdruffer Andreas Hirth, sein Stellvertreter ist Tilo Lindner aus Grumbach. Zudem wurden Verena Meiwald, Anton Wirth, Joachim Schneider und Matthias Martin als Beisitzer benannt.

Der Stadtverband der CDU will am Mittwochabend, dem 30. November, seinen Kandidaten aufstellen. Die öffentliche Versammlung findet ab 19 Uhr in der Gaststätte am Parkstadion statt. Amtsinhaber Ralf Rother (CDU) hat bereits signalisiert, für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung zu stehen. Der 44-Jährige ist seit 2003 Bürgermeister in Wilsdruff. (hey)

