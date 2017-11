Bürgermeister will Parkhaus Die alten Plänefür die Brache in Königsteins Zentrum mit Spielplatz beerdigt, weil sie nicht förderfähig waren. Jetzt wird in größerem Rahmen gedacht.

Der Parkplatz Pirnaer Straße 1 in Königstein ist zum wichtigsten Projekt der Stadtentwicklung auserkoren worden. © Marko Förster

Königstein. Diesen Vorwurf wollte Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) so nicht stehenlassen. „Wir haben bei der Pirnaer Straße 1 nichts verschlafen“, sagte er in der Einwohnerversammlung, die kürzlich im Treffpunkt stattfand. Dass der ursprüngliche Entwurf für diese zentrale Brachfläche in der Stadt nicht umgesetzt wurde, liege keinesfalls daran, dass in der Stadt Fristen verpasst wurden. Vielmehr habe es über die Zeit „neue Gedankenansätze bei der dringend notwendigen Stadtentwicklung gegeben“.

Geplant war, auf dem Grundstück einen Parkplatz mit Rastplatz anzulegen. Das wurde so konzipiert, um in ein Förderprogramm zu kommen. Der Stadtrat hatte sich 2015 dafür ausgesprochen. 2016 wurde das Projekt vom Landratsamt bestätigt. Im ersten Bauabschnitt wurde die Bielapromenade errichtet. Im zweiten sollten Parkplatz und Spielplatz folgen. Hier forderte allerdings die Landesdirektion Nachbesserungen, weil der Spielplatz nur über die Parkplatzzufahrt erreichbar gewesen wäre. Das hätte zu viele Konflikte mit sich gebracht. Die Landesdirektion hielt diesen Bauabschnitt deshalb nicht für förderfähig.

Der Bürgermeister favorisiert nun ein Parkhaus auf der Fläche. Davon will er nun Einwohner, Geschäftsleute und den Stadtrat überzeugen. Für seine Argumentation zeigte Kummer in der Einwohnerversammlung, die von rund 60 Bürgerinnen und Bürgern besucht wurde, mehrere alte Postkarten und Stadtansichten. Auf dem neu zu gestaltenden Areal stand früher die Bruckmühle. „Wenn wir ein Parkhaus mit dieser Kubatur bauen, haben wir auch wieder die ursprüngliche Bebauungskante. Das sollte sich städtebaulich gut einpassen“, sagt Kummer. Diese Idee sei aus einem Gespräch mit einem neuen Planungsbüro entstanden, mit dem die Stadt an anderer Stelle zu tun hat.

Das Parkhaus werde aus Kummers Sicht auch allen zugutekommen. Die Kalkulation müsse so sein, dass die erste Stunde kostenfrei ist. So würden Handel und Gewerbe profitieren. Oben könnten im Parkhaus Stellplätze für Anwohner entstehen. „Darüber sind wir uns alle einig, dass wir mehr Parkplätze brauchen“, sagt der Bürgermeister. In der Einwohnerversammlung gab es dazu keinen Widerspruch.

Das Aktionsprogramm für die Stadtentwicklung müsse bis Mitte 2018 stehen, erklärte Martina Kasparetz-Kuhlmann. Ihr Büro berät die Stadt und hat mit dem Stadtrat bereits eine intensive Tagesberatung abgehalten, in der zahlreiche Projekte entstanden sind, die nun konkret umgesetzt werden sollen. Im Schnelldurchlauf stellte die Regionalmanagerin und Landschaftsarchitektin die Chancen und Potenziale in der Versammlung vor. Auch sie hält die Pirnaer Straße 1 für ein geeignetes Impulsprojekt für Königstein.

Bei der Entwicklung der Stadt seien auch die privaten Eigentümer gefragt. Dass deren Investitionsstau derzeit kaum wirtschaftlich zu beheben ist – mit Ausnahme vielleicht am Reißigerplatz –, das sei der Planerin bewusst. Der Stadt seien aber Fördermillionen in Aussicht gestellt, wenn es denn ein konkretes Aktionsprogramm gibt. Ab Mitte nächsten Jahres werde das Füllhorn ausgeschüttet, wenn man denn konkrete Bauvorhaben vorweisen könne.

In der Klausurtagung mit den Stadträten sei bereits eine Karte mit Entwicklungsschwerpunkten erarbeitet worden. Auf der Homepage der Stadt Königstein solle demnächst der Entwicklungsstand des Aktionsprogramms dargestellt werden.

In der Einwohnerversammlung wurde die Initiative positiv aufgenommen. Auch weil „so schonungslos ehrlich über Königstein gesprochen wurde“, wie es Einwohner Manfred Riebe formulierte.

