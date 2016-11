Bürgermeister werben für B 169 In der Elbgalerie wollen die Rathaus-Chefs von Riesa, Stauchitz und Strehla weitere Teilnehmer für die Postkarten-Aktion gewinnen.

Bislang endet die B 169 in Seerhausen. © Archiv/Lutz Weidler

In dieser Sache sind sich Marco Müller (CDU), Jörg Jeromin (Freie Wähler) und Frank Seifert (parteilos) einig: Die B 169 muss her, und zwar so schnell wie möglich. Das Gleiche gilt für die Ortsumfahrung Strehla. Gemeinsam mit dem Riesaer Wirtschaftsforum werben die Rathaus-Chefs von Riesa, Strehla und Stauchitz am Sonnabend, 12. November, für dieses Anliegen.

Von 10 bis 12 Uhr werden sie in der Elbgalerie das Gespräch mit den Bürgern suchen. „Sie werden auch erklären, was getan wird, um die B 169 voranzubringen“, erklärt Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum.

Ein weiteres Ziel sei es, noch weitere Teilnehmer für die Postkarten-Aktion des Wirtschaftsforums zu gewinnen. Die Karten sollen an Politiker in Berlin und Dresden geschickt werden, die letztlich über die Zukunft der Bundesstraße entscheiden. „Bisher sind gut 2 500 Karten weg“, sagt Hähnichen. Am Sonnabend könnten weitere 300 unterzeichnet werden. Dann müsste man überlegen, weitere 1 500 nachzudrucken, wenn die Aktion bis Weihnachten weiterlaufen soll. Das wäre das zweite Mal: Schon Ende Oktober hatte das Wirtschaftsforum nachbestellt.

