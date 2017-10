Bürgermeister verteidigt Smiley Die Geschwindigkeitsmessanlage auf der B 172 bleibt Dauerthema in der Stadt. Kritikern wird ein Gespräch mit Eltern empfohlen.

Das Lächeln verlernt hat dieser Smiley in Bad Schandau. © Mike Jäger

Das ärgert viele Autofahrer, dass sie an einer Geschwindigkeitsmessanlage einen traurigen Smiley angezeigt bekommen, obwohl sie nicht schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer fahren. Das ist am historischen Personenaufzug an der Bundesstraße B 172 in Bad Schandau der Fall.

Und das aus gutem Grund, heißt es aus dem Rathaus. Dort bemüht man sich seit Langem, vor dem Fußgängerüberweg der Kita Elbspatzen, in der auch der Hort der örtlichen Grundschule untergebracht ist, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zu erreichen. Das wurde vor Schuljahresbeginn wiederholt beim zuständigen Landratsamt in Pirna beantragt. Ohne Erfolg. „Aus diesem Grund haben wir uns für die Änderung des Smileys entschieden“, erklärt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus).

Jetzt erhalten Autofahrer erst einen lächelnden grünen Smiley, wenn sie 30 km/h oder langsamer fahren. Grün wird es deshalb so gut wie gar nicht. Manche bremsen sogar abrupt ab, weil sie fürchten, ein Tempo-30-Schild übersehen zu haben. Für viele Autofahrer ist die Änderung unlogisch. Die erzieherische Wirkung solcher Geschwindigkeitsmessanlagen ist zwar wissenschaftlich untersucht und anerkannt. Ob das aber auch für Anlagen gilt, die nicht auf die reguläre Geschwindigkeitsbegrenzung geeicht sind, bezweifeln die Kritiker der Anlage in Bad Schandau.

Stadtrat Rolf Böhm (CDU) rät diesen, sich mal mit Kita-Erziehern oder den Eltern zu unterhalten, deren Kinder an dieser Stelle über die Bundesstraße müssen, wenn sie von der Grundschule in den Hort laufen. „Elternvertreter haben mir persönlich erklärt, dass die Änderung des Smileys eine gute Sache ist“, sagte Böhm im Stadtrat. Gleiches berichtet der Bürgermeister. Beide wissen aber, dass das nicht die optimale Lösung ist. Wenn das Landratsamt Tempo 30 wegen der Übersichtlichkeit des Straßenabschnitts ablehnt, könnte Tempo 40 ein Kompromiss sein. So wie es an der früheren B 172 zwischen Heidenau und Luga gilt. „Wir werden die Angelegenheit weiter verfolgen“, sagt Kunack.

