Bürgermeister verteidigt Gebühren Die höheren Kosten für Werbung vor Geschäften seien notwendig, da ein freiwilliger Verzicht keinen Erfolg gewährleiste.

„Mehrfach angekündigt“ – Bürgermeister Markus Renner. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Schon zwei Jahre ist es her, dass der Meißner Stadtrat ausgehend vom Beispiel der Stadt Görlitz eine veränderte Nutzungsgebühr für Werbe-Aufsteller grundsätzlich auf den Weg gebracht hatte. Danach habe es mehrfach Informationen und Ankündigungen für Meißner Händler gegeben, dass sich zum 1. Januar 2017 etwas ändern wird, sagte Bürgermeister Markus Renner in der jüngsten Stadtratssitzung. Es sei für einige vielleicht verwunderlich, liege aber in der Natur der Sache, dass das Thema in den letzten Wochen für Wirbel sorgt.

„Es stand zwar schon im Frühjahr 2016 im Amtsblatt, dass sich die Sondernutzungssatzung ändert, aber wirklich soweit ist es eben erst jetzt.“ Die Erhöhung von 15 auf über 250 Euro jährlich habe man mehrfach mit den Straßensprechern der Altstadt besprochen. Dabei habe sich gezeigt, dass viele die Maßnahme im Sinne einer besseren Passierbarkeit der Innenstadt befürworteten. Es dürfe nicht vergessen werden, dass eine Umfrage unter den Händlern bereits 2015 ergeben hatte, dass diese freiwillig nicht auf Werbung vor den Läden verzichten würden, so Renner.

