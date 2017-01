Bürgermeister treffen de Maizière Nächsten Dienstag kommen die Gemeindechefs des Landkreises mit dem Bundesinnenminister im Gasthof Roda zusammen.

Einmal jährlich lädt der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière die Bürgermeister des Landeskreises ein – nicht nur die, die in der CDU sind. „Er will aus erster Hand erfahren, was in der Region anliegt, wie sich Bundesgesetze auswirken“, sagt seine Großenhainer Büromitarbeiterin Monika Rautschek. Diesmal wird es wieder um die Schwerpunkte Asyl und Breitbandförderung, aber auch um den Bundesverkehrswegeplan und Bahnlärm gehen. Auch das Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“, bei dem die Kommunen erhebliche Mittel erhalten haben, wird angesprochen.

zur Startseite