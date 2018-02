Bürgermeister setzt Stammtisch-Reihe fort

Für den Fall seiner Wahl zum Bürgermeister von Lauta hatte Frank Lehmann seinerzeit versprochen, regelmäßig den Kontakt zu Vereinen und Unternehmen pflegen zu wollen. Seit Mai 2015 sitzt er nun schon auf dem Chef-Sessel im Rathaus. Und aktuell lädt er zur mittlerweile sechsten Stammtisch-Auflage ein. Der nächste Vereinsstammtisch wird am 15. März um 18.30 Uhr im Sportlerheim Laubusch stattfinden. Eine Woche später, am 22. März, ebenfalls um 18.30 Uhr, sind die Firmenchefs aus der Stadt und den Ortsteilen zum Unternehmerstammtisch eingeladen. Zum Veranstaltungsort wurde das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lauta-Stadt an der Karl-Liebknecht-Straße auserkoren, da es unter anderem um die Sicherstellung der Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehr in Lauta gehen wird, wie der Bürgermeister in der Stadtratssitzung angekündigt hat. (rgr)

