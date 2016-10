Bürgermeister regt zur Steuererhöhung an

Das kommt nicht alle Tage vor, dass Politiker öffentlich Steuererhöhungen ins Gespräch bringen. „Zu meinem Amt gehört es auch, unangenehme Dinge anzusprechen“, sagt Thomas Richter, parteiloser Bürgermeister von Kurort Rathen. In der jüngsten Ratssitzung forderte er die Gemeinderäte auf, sich demnächst zu möglichen Steuererhöhungen zu positionieren. Eine Abstimmung dazu werde es bei der Aufstellung des Haushaltsplans geben. Bisher hatten die Gemeinderäte Steuererhöhungen kategorisch abgelehnt. Steigende Ausgaben wurden spätestens mit Geld aus der gut gefüllten Rücklage ausgeglichen. Die schmilzt allerdings von Jahr zu Jahr.

Zudem wies der Bürgermeister darauf hin, dass weitere Kosten abzusehen sind. So werde höchstwahrscheinlich auch die Kreisumlage erhöht. Das ist der Betrag, den Kommunen an den Landkreis abführen müssen, der selbst keine Steuern erheben kann. Richter erklärte, dass die Steuern in Kurort Rathen seit zehn Jahren stabil seien. „Da braucht bei einer moderaten Erhöhung niemand ein schlechtes Gewissen zu haben“, sagt er. (SZ/gk)

zur Startseite