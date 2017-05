Bürgermeister lädt Schlossherrn ein Heiko Driesnack hat den neuen Besitzer des Wahrzeichens angeschrieben. Die Stadt möchte mit ihm ins Gespräch kommen.

Das Schloss von Königsbrück. © Matthias Schumann

Der Bürgermeister von Königsbrück hat den neuen Besitzer des Schlosses ins Rathaus eingeladen. „Ich habe den Eigentümer angeschrieben“, sagte Heiko Driesnack (CDU) jetzt im Stadtrat auf Nachfrage von Jürgen Loeschke (CDU). Der Schlossherr habe aber bisher nicht auf die Einladung reagiert. Die Stadt hoffe daher, perspektivisch mit ihm ins Gespräch zu kommen. „Das Schloss ist von besonderem Interesse für Königsbrück“, sagt der Bürgermeister. Man wolle dem neuen Eigentümer aber auch die Zeit lassen, die er braucht.

Es ist bisher noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt, wer das Schloss im vergangenen Sommer ersteigert hat. Der bisherige Eigentümer Jürgen Krüger ließ das Anwesen auf die Sommerauktionsliste der Sächsischen Grundstücksauktionen AG setzen. Er glaubte selbst nicht an den Erfolg, lag aber falsch. Mehrere Interessenten schauten sich das Schloss mit den 40 000 Quadratmetern Grundstück an, der neue Eigentümer gab schließlich das Mindestgebot von 598 000 Euro ab, teilte das Auktionshaus mit. Die Stadt Königsbrück und der Heimatverein haben ein großes Interesse daran, dass zumindest ein Teil des Anwesens zugänglich bleibt. Das Gewächshaus des Schlosses mit seinen Kamelien ist zur Blütezeit jeden Winter wieder ein Anziehungspunkt für Besucher. (SZ/pre)

