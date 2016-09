Bürgermeister kritisiert Vorgehen bei Windkraft Unverständnis äußert der Kommunalpolitiker zu unterschiedlichen Flächenabständen von 350 beziehungsweise 1 000 Meter.

Bürgermeister Dirk Mocker: Die Umsetzung der Klimaziele erfolge an den Bürgern vorbei. © Andreas Weihs

Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker (parteilos) hat sich in einer öffentlichen Stellungnahme gegen das derzeitige Vorgehen für Windpotenzialflächen ausgesprochen. Die Umsetzung der Klimaziele erfolge an den Bürgern vorbei, so Mocker. Weil das zulasten des ländlichen Raumes und der Lebensqualität der Menschen gehe, sei dazu keine Akzeptanz zu erwarten.

Konkret kritisiert Mocker die geplante Ausweisung einer Vorrangfläche in der Rödernschen Heide. Die Gemeinde hatte das bereits in einer Stellungnahme in der Anhörung abgelehnt. Unverständnis äußert der Bürgermeister zu unterschiedlichen Flächenabständen von 350 bzw. 1000 Meter. „Sowohl im Mischgebiet als auch im reinen Wohngebiet leben Menschen“, so Mocker. Dass eine artenschutzfachliche Begutachtung schwerer ins Gewicht fällt, als der Schutz der Menschen bleibt unklar.

Zur möglichen Vorrangfläche nördlich des Gewerbegebietes Thiendorf an der Autobahn schreibt Mocker: „Derzeit steht noch nicht fest, ob und in welcher Größe diese Fläche ausgewiesen wird.“

Firmenvertreter, die Eigentümer ansprechen, seien in keiner Weise von der Gemeinde legitimiert. „Wir erteilen keine Auskünfte.“

