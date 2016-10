Bürgermeister kontra Moderator Die MDR-Sendung Mach dich ran war jetzt zu Gast in Neukirch. Dabei stand ein Handwerk im Mittelpunkt.

Karl Louis Lehmann jun. (l.) erklärte den Kontrahenten in der Festscheune in Neukirch ihre Aufgabe. Bürgermeister Jens Zeiler und MDR-Moderator Mario D. Richardt traten zum Töppellauf an. © Wolfgang Schmidt

Wer kann ein Brett mit „Töppeln“ wohl am besten balancieren? Der Neukircher Bürgermeister Jens Zeiler oder der MDR-Moderator Mario D. Richardt? Das Ergebnis können die Fernsehzuschauer am 14. November sehen. Denn diese Sendung wurde am Freitag in der Festscheune des ehemaligen Ritterguts aufgezeichnet.

Fast 250 Neugierige waren gekommen, um hautnah zu erleben, mit welch hohem zeitlichem Aufwand von etwa zwei Stunden eine nur 25 Minuten dauernde Sendung entstehen kann. Mehrfach wurden Szenen wiederholt, weil entweder Wertungskarten vorzeitig verteilt wurden oder Gäste zum freundlichen Lächeln und Klatschen animiert werden mussten. – Mach dich ran ist eine Kombination aus Verbrauchermagazin und Spielshow des MDR, die es seit 1992 gibt und seitdem mehrfach variiert wurde. Als Rahmenhandlung in Neukirch ging es um das Töpferhandwerk. Bürgermeister Jens Zeiler forderte Moderator Mario D. Richardt zu einem Töppellauf heraus. Entlehnt aus den Töpferfesten wurden neue Schwierigkeiten eingebaut, bei denen das Holz mit den darauf befindlichen Gefäßen zusätzlich über oder unter Hindernissen hindurch befördert werden mussten. Außerdem kosteten dabei die beiden Wettkämpfer eine Scheibe Neukircher Zwieback – auch ein Gag, um das vor über 100 Jahren in der Lausitzer Gemeinde kreierte Gebäck weiter bekannt zu machen. Die Gäste tippten, wer Sieger wird. Das schaffte der MDR-Moderator; er war schneller und bei seinen Läufen fiel weniger Keramik zu Boden. Eine weitere Aufgabe war es, ihr Können auf dem Töpferfahrrad zu beweisen. Nachdem geklärt war, dass Mario D. Richardt in die Pedalen des Tandems treten und es steuern musste, nahm Jens Zeiler auf dem Rücksitz Platz. Auf einer sich dort drehenden Töpferscheibe versuchte er während der Fahrt, ein Gefäß zu drehen. Das gelang ihm, wenn auch die Form nicht die Beste wurde.

Aus den richtigen Lösungen der Zuschauer in der Festscheune zog Töpfermeister Karl Louis Lehmann jun. als Gewinnerin Ingeburg Steglich. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian konnte sie am Laptop die Tagesaufgabe einsehen. Ob die Neukircherin die Lösung richtig voraussagte und 1 000 Euro gewann, ist in der Sendung zu erfahren.

Ausgestrahlt wird die Aufzeichnung am Montag, dem 14. November, ab 19.50 Uhr im MDR

