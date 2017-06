Bürgermeister-Kandidaten nominiert Die Amtsinhaberin gibt ihr Amt ab. Ihr Nachfolger wird am 24. September gewählt.

Noch ist Kerstin Otto Bürgermeisterin in Frankenthal. © Steffen Unger

In Frankenthal wird am 24. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Auf einer öffentlichen Mitgliederversammlung am 27. Juni nominieren die Christdemokraten ihren Kandidaten. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr im Frankenthaler Gasthof Kunath, teilt der CDU-Kreisverband mit. Amtsinhaberin Kerstin Otto (CDU), seit 16 Jahren ehrenamtliche Bürgermeisterin im Ort, hatte im März angekündigt, dass sie das Amt zum 31. Oktober niederlegen wird. Sie scheidet damit nach ihrer letzten Wahl 2015 vorzeitig aus dem Amt aus. „Ich habe mir diesen Schritt sehr lange überlegt“, sagte Kerstin Otto. „Doch das Ehrenamt ist mit meinem Hauptberuf nicht mehr vereinbar.“

Die knapp 1 000 Einwohner zählende Gemeinde Frankenthal hat einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Er wird allerdings mit den vollen Rechten und Pflichten wie seine hauptamtlichen Amtskollegen eingesetzt. (szo)

