Bürgermeister im Mini-Format Jochen Reinicke hat einen hölzernen Doppelgänger. Der ist ein absolutes Unikat.

Der Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke mit seinem eigenen Räuchermann – das ist wie er selbst ein echtes Unikat. Der Bauhelm, der Schlüssel und das Modell des Dreiseithofes symbolisieren das größte Bauprojekt in Reinickes Amtszeit: der Umbau eines denkmalgeschützten Ensembles zum Kulturzentrum der Stadt. © Eric Weser

Es gibt sie als Rechtsanwälte oder Angler und in ungezählten anderen Formen: Räuchermänner. Die hölzernen Konsorten verströmen in deutschen Haushalten vor allem während der Weihnachtszeit den Duft von Tannen, Sandelholz oder anderer Aromen. Auch der Gröditzer Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos) war auf der Suche nach einem schmauchenden Gesellen. Aber es sollte eben ein Bürgermeister-Räuchermann sein. Doch die Suche in den Fachgeschäften verlief erfolglos. Nicht mal im erzgebirgischen Seiffen konnte man dem Stadtoberhaupt weiterhelfen.

Um doch noch zu seinem Räuchermann zu kommen, wendete sich der 59-Jährige vor zwei Jahren an einen Bekannten – den Gröditzer Joachim Schmidt. Und der hat ihn gebaut, den Reinicke-Räuchermann. Um die 30 Zentimeter hoch und ein wenig beleibter als das Original, aber ansonsten passend mit Oberlippenbart und Schlips. Auf dem Kopf einen gelben Bauhelm – passend zum großen Bauprojekt Dreiseithof. Dessen Modell und einen Schlüssel hält der Mini-Bürgermeister in den Händen. Damit es nicht umkippt, hat das hockende Männchen die wichtigsten Stadtunterlagen unter den Hintern verpasst bekommen: Haushalt, Chronik und Dreiseithof-Dokumentation.

Und funktioniert er denn auch? „Natürlich“, sagt der Gröditzer Stadtchef.

