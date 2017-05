Bürgermeister geht doch nicht in Elternzeit Daniel Brade verzichtet auf die Auszeit. Die aktuelle Situation in Hohnstein lasse das nicht zu.

Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade nimmt keine Elternzeit. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Eigentlich wollte sich Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) in den Monaten Juni und Juli ganz seinem Nachwuchs widmen und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Als er das verkündete, schränkte er bereits ein, dass er aber jederzeit erreichbar sein. Jetzt informierte er, dass er ganz auf die Elternzeit verzichten werde. Als Grund nannte er zum einen die aktuelle Situation, so zum Beispiel auch die Übernahme der Burg Hohnstein. Der steht nichts mehr im Weg. Allerdings müssen noch einige Verträge unter Dach und Fach. Zum anderen ist die Bau- und Hauptamtsleiterin schwanger. Auch da fallen einige Aufgaben an. Dennoch möchte er sich ein paar Tage ganz seiner Familie widmen und wird deshalb im Monat Juni seinen Jahresurlaub nehmen. (SZ/aw)

zur Startseite