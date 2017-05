Bürgermeister freuen sich auf mehr Geld Ehrenamtliche Gemeindechefs könnten bald deutlich besser bezahlt werden. Sie selbst halten das für gerechtfertigt.

© Sebastian Schultz

Kleine Kommune, große Aufgabe: Der ehrenamtliche Bürgermeister stehe seinen hauptamtlichen Kollegen in Status und Verantwortung in nichts nach. Meint zumindest Hannes Clauß (parteilos), seit 2001 ehrenamtlicher Gemeindechef in Wülknitz. „Ehrenamtliche sind keine Bürgermeister zweiter Klasse“, sagt er.

Blickt man auf die Bezahlung, sieht es anders aus. Je nach Einwohnerzahl ihrer Kommune erhalten die ehrenamtlichen Gemeindechefs zwischen 630 und 1 720 Euro monatlich. Einen Bruchteil dessen, was hauptamtliche Kollegen bekommen. Im Wülknitz etwa mit seinen rund 1 700 Einwohnern bekommt der Gemeindechef monatlich 1 410 Euro. – Doch es könnte sein, dass diese Aufwandsentschädigung bald steigt. Sachsens Landesregierung plant nach Informationen dieser Zeitung, die Beträge deutlich anzuheben. Ehrenamtliche Bürgermeister, deren Gemeinden bis zu 2 000 Einwohner zählen, sollen die Hälfte des Angestelltentarifs A 13 erhalten. Wer bis zu 5 000 Einwohnern vorsteht, für den sieht die mögliche Neuregelung die Hälfte des Tarifs A 14 vor. Was auf Beträge von 2 000 bis 2 600 Euro hinausliefe. Bezahlt werden soll das aus dem jeweiligen Gemeindehaushalt, was Kritiker auf den Plan ruft. Schließlich ist die Finanzlage längst nicht überall rosig.

Der Wülknitzer Bürgermeister Hannes Clauß hielte eine Erhöhung grundsätzlich für gerechtfertigt. Seiner Erfahrung nach geht die Arbeit über das hinaus, was den ehrenamtlichen Bürgermeistern eigentlich zugedacht ist. Ratssitzungen leiten und die Gemeinde repräsentieren – damit sei es lange nicht getan. Egal, ob Abläufe mit der Verwaltung abgestimmt oder Pläne für die Zukunft der Gemeinde geschmiedet werden müssen: Die Aufgabe sei komplex. Auch Bürger interessiere am Ende nicht, ob der Bürgermeister ehrenamtlich sei, wenn sie mit Problemen Rat suchen.

Eine höhere Bezahlung wäre für den Wülknitzer Gemeindechef auch ein gutes Signal für die Demokratie. Der Anreiz für kleine Gemeinden steige, eigenständig zu bleiben. Das wirke Strukturen entgegen, die weit von den Bürgern entfernt sind. Und: Das Wahlamt werde auch attraktiver für qualifiziertes Personal.

Dass die ehrenamtlichen Bürgermeisterposten in ihrer jetzigen Form nicht gerade begehrt sind, dafür scheint der Kandidatenmangel bei den letzten Wahlen zu sprechen. Nicht nur Hannes Clauß in Wülknitz war 2015 konkurrenzlos wiedergewählt worden. Auch in der benachbarten 2 100-Seelen-Gemeinde Glaubitz trat niemand gegen Lutz Thiemig (parteilos) an, der dort seit 2008 ehrenamtlich Bürgermeister ist.

Für Thiemig stellt sich die Frage gar nicht, ob eine erhöhte Aufwandsentschädigung gerechtfertigt ist. Auch er verweist aufs Thema Verantwortung. „Wir haften am Ende aber genauso wie die Hauptamtlichen.“ Deren regelmäßige Tarifsteigerungen blieben jedoch aus, so Thiemig, der im Hauptberuf einen Baumaschinen- und -geräteverleih betreibt und für sein politisches Ehrenamt monatlich 1 560 Euro erhält.

Im Kreis Meißen beträfe die höhere Bezahlung der ehrenamtlichen Bürgermeister gerade vier der 28 Städte und Gemeinden. Neben Wülknitz und Glaubitz sind in Schönfeld und Käbschütztal ehrenamtliche Gemeindeoberhäupter anzutreffen. In anderen Landesteilen ist das jedoch deutlich öfter der Fall: Laut Innenministerium hatten von den 426 sächsischen Städten und Gemeinden zum Stichtag 30. Juni 2016 insgesamt 129 Gemeinden einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Also beinahe jede dritte Kommune.

Bei der Kommunal-Lobby begrüßt man die Pläne des Landes. „Wir kennen und unterstützen das Anliegen der beiden Regierungsfraktionen“, so der Vize-Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindebundes Ralf Leimkühler. „Das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters ist mit einem hohen Aufwand und Verantwortungsumfang verbunden, so dass eine Erhöhung der dafür gewährten Entschädigung gerechtfertigt ist.“

