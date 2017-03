Bürgermeister fordert Lösung für Bastei Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel hält nicht viel von dem Vorschlag der Skulpturen auf der Basteiaussicht. Er vergleicht sie mit einem umstrittenen Kunstwerk in Dresden.

Betreten verboten – außer für Skulpturen. Von diesem Vorschlag hält Wehlens Bürgermeister nicht viel. © Montage: Thomas Reichstein

Statt Skulpturen eines nackten Pärchens auf die gesperrte Bastei-Aussicht zu stellen, sollte man lieber an einer Lösung des eigentlichen Problems arbeiten. Das sagt Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) im Hinblick auf die geplante Kunstaktion auf dem Aussichtsfelsen. Das für die Bastei zuständige sächsische Finanzministerium hatte sich auf SZ-Nachfrage positiv zur Idee des Bildhauers Thomas Reichstein geäußert, die gesperrte Aussicht für eine Skulpturen-Ausstellung zu nutzen.

Wehlens Bürgermeister sieht das skeptisch. „Es ist schon schlimm genug, dass die Basteiaussicht aus statischen Gründen wahrscheinlich auf Dauer gesperrt werden musste“, sagt Klaus Tittel. „Aber statt alle Energie auf eine Lösung zum Erhalt der Aussichtsplattform zu verwenden, kommt nun dieser Skulpturenvorschlag, der mich sehr an die unglückliche Entscheidung der Busaufstellung vor der Frauenkirche in Dresden erinnert.“ Wo, fragt der Stadtchef, bleibe das Gefühl für die Situation? Für die Skulpturen finde sich sicher ein anderer Platz in der Umgebung des Bastei-Hotels. (SZ/ce)

