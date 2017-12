Bürgermeister erfreut über Firmenverkauf Die Firma Küpper in Cunewalde bekommt thailändische Eigentümer. Bürgermeister Thomas Martolock sieht es positiv – und hat eine Bitte.

Thomas Martolock, Bürgermeister von Cunewalde. zeigt sich vom Einstieg einer thailändischen Gruppe in der Firma Küpper erfreut. © Uwe Soeder

Der Cunewalder Bürgermeister Thomas Martolock (CDU) begrüßt den Verkauf der Firma Küpper an die thailändische PCS Machine Group Holding als „höchst erfreulich“. Anhand aller ihm vorliegender Informationen sei er davon überzeugt, dass der zur Küpper-Gruppe mit Sitz in Nordrhein-Westfalen gehörende Standort damit langfristig gesichert ist und beste Entwicklungsperspektiven hat. Das äußert Martolock in einem Schreiben an die Belegschaft.

Zugleich bittet er die Mitarbeiter, die Werkleitung in den nächsten Monaten, während der Verkauf vollzogen wird, mit einem ebenso hohen Engagement wie bisher zu unterstützen. „Dass der Standort Cunewalde nun in eine gute Zukunft blicken kann, daran haben die gesamte Belegschaft und ihre Werkleitung den größten Anteil“, betont der Bürgermeister. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass die PCS Machine Group Holding ab April 2018 bei der Küpper-Gruppe einsteigt, die im Mai Insolvenz angemeldet hatte. Der börsennotierte Investor erwirbt drei der vier Standorte des Automobilzulieferers; darunter den in Cunewalde. Dort produzieren 190 Beschäftigte für die Automobilindustrie. (szo/ks)

zur Startseite