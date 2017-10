Bürgermeister aus Brandis zu Gast Am 26. Oktober ist Arno Jesse nicht nur Gesprächspartner bei OB Roland Dantz, sondern auch in der Stadtwerkstatt in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Im Kamenzer Rathaus wird Besuch aus Brandis erwartet. © Matthias Schumann

An diesem Donnerstag, dem 26. Oktober, ist der Bürgermeister der Stadt Brandis, Arno Jesse, zu Gast in Kamenz. Der Besuch geht auch auf eine Initiative von Peter Sondermann von der Stadtwerkstatt „Bürgerwiese“ zurück. Neben persönlichen Gesprächen mit Oberbürgermeister Roland Dantz wird um 19 Uhr in der Stadtwerkstatt auf der Rosa-Luxemburg-Straße ein Impulsvortrag zum Thema „Mitmachstadt Brandis“ zu hören sein. Arno Jesse interessierte sich im Besonderen für die Aktivitäten in der Werkstatt als Portal für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung an Zukunftsfragen für die Stadt Kamenz. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Brandis hat sich als eine Art Vorzeigekommune in Sachen Bürgerbeteiligung in Sachsen hervorgetan. Arno Jesse hat dafür drei interessante Ansätze formuliert: Erstens: „Gestalten statt verwalten!“ Eine Willkommens- und Wohlfühlkultur in der Stadt wird auch dadurch befördert, in dem die Bürgerbeteiligung Chefsache ist. Zweitens: „Vielfalt fördern, statt einzeln agieren!“ Ziel sei eine lebendige Stadt der Generationen. Die Förderung von Familien, der Ausbau der Fürsorgestruktur für Seniorinnen und Senioren und die aktive Vernetzung der Vereine seien dafür ganz vorrangige. Und drittens: „Gemeinsam anpacken statt abwarten!“ Dies bezieht Jesse insbesondere auf die Wirtschafts- und Einzelhandelsvielfalt, also ein Handelsangebot in der Innenstadt, die damit attraktiv für Investoren und Unternehmen bleibe. (SZ)

www.arnojesse.de/dafur-stehe-ich

