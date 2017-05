Bürgermeister auf Enso sauer Der Energieversorger wirbt an der hiesigen Bahnhofstraße um neue Gaskunden. Dabei ist diese Straße kaum erst neu saniert.

Auf der Bahnhofstraße in Lampertswalde fährt es sich schön. Diese Straße ist in den letzten fünf Jahren zum Teil neu asphaltiert worden. Doch nun will die Enso wieder ran, um neue Gasanschlüsse zu realisieren. © Kristin Richter

In Lampertswalde wird so gebaut, wie das Geld reicht. Als sogenannte reiche Gemeinde unterliegt Lampertswalde mit seinen Ortsteilen der strengen Finanzaufsicht des Landkreises Meißen. Deshalb sind Bürgermeister Wolfgang Hoffmann und seine Mitarbeiter aus der Verwaltungsgemeinschaft gezwungen, maßzuhalten. Das betrifft auch alle Baumaßnahmen. Nur Schritt für Schritt können hier und dort gemeindeeigene Häuser saniert oder Straßen erneuert werden. Das ist auch der Grund, warum die Bahnhofstraße, die durch Lampertswalde führt, nach und nach in mehreren Bauabschnitten grundhaft neu ausgebaut wird.

Gerademal fünf Jahre ist es her, dass hier eine Asphaltfräse anrollte und den alten Straßenbelag abtrug. Für knapp 300 000 Euro stellte die Baufirma Wolfgang Hausdorf den ersten Abschnitt der Lampertswalder Bahnhofstraße auf einer Länge von 350 Metern fertig. Neben der Erneuerung des Straßenbelags wurden ein Regenwasserkanal verlegt und ein Fußweg gebaut. Zudem erhielten alle Anwohner, die einen Gasanschluss beantragten, diesen auch in die Erde.

In den Folgejahren wurde weiter an der Bahnhofstraße in Lampertswalde gebaut. „Sie ist zu zwei Dritteln fertig. Und jetzt macht die Enso hinter unserem Rücken eine neue Werbeaktion“, schimpft Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Er habe Hinweise erhalten, dass Mitarbeiter der ostsächsischen Energieversorgers Enso von Haus zu Haus gehen, um auf der Bahnhofstraße neue Gasanschlüsse anzubieten. Das teilte er auf der letzten Gemeinderatsitzung mit und ließ seiner Wut darüber freien Lauf: „Wir reißen die neue Straße immer wieder auf. Das ist zum Kotzen!“

Enso-Pressesprecherin Claudia Kuba bestätigt die Werbeaktion in Lampertswalde. „Wir haben aber nicht Anwohner der Bahnhofstraße befragt“, sagt sie. Tatsächlich hätte es sich um eine Gasnetz-Akquise für die Bergstraße und die Ernst-Thälmann-Straße gehandelt. „Die Aktion lief bis Dezember“, erzählt Claudia Kuba. „Da hatten wir Sondernetz-Konditionen, bei denen man rund 700 Euro pro Anschluss sparen konnte.“

Die Enso Netz habe mehrere Lampertswalder Familien angeschrieben. 18 Anwohner hätten sich daraufhin gemeldet und Interesse bekundet. Die Pressesprecherin betont, dass es sich dabei ausschließlich um Anwohner der Bergstraße und der Ernst-Thälmann-Straße handelt. Neun Verträge für neue Gasanschlüsse seien bereits unterschrieben. Wenn auch die restlichen neun Verträge zustande kommen, wäre eine mögliche Gasnetz-Erweiterung aus Sicht der Enso wirtschaftlich, so Claudia Kuba.

Rund 500 Meter Gasleitung würden dann in Lampertswalde neu verlegt. In diesem Zusammenhang bestätigt die Enso-Sprecherin die Befürchtungen von Bürgermeister Hoffmann. „Unser Netz liegt bis zur Bahnhofstraße an“, sagt Claudia Kuba. „Irgendwo wird man auf der Bahnhofstraße anbinden müssen.“ Wo genau, könne sie nicht sagen. Wahrscheinlich im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Bergstraße. Sicher sei nur, dass die Enso nicht die ganze neue Bahnhofstraße aufreißen muss, sondern nur einen kleinen Teil.

„Bisher steht aber noch nicht fest, ob die neuen Gasnetzanschlüsse realisiert werden können“, gibt Claudia Kuba zu bedenken. Erst, wenn alle 18 Interessenten unterschrieben haben, würde mit der Baugenehmigungsplanung begonnen. Im Herbst könnte dann der Bagger anrollen, „damit wir möglichst vor der nächsten Heizperiode fertig sind“, so die Enso-Sprecherin. Auch wenn die Werbeaktion des vergangenen Jahres beendet ist, könnten sich weitere Interessenten, die ihre Heizung auf Gas umstellen möchten, beim Energieversorger melden. Die Enso Netz betreibt in Ostsachsen ein rund 5000 Kilometer langes Gasnetz.

Ob das Interesse steigt, bleibt abzuwarten. Bis vor Kurzem war der Gaspreis rückläufig. Nach drei Jahren fallender Gaspreise hat der Brennstoff aus der Leitung aber das Preisniveau von vor fünf Jahren erreicht und wird bereits wieder teurer. Die 18 Lampertswalder Familien waren auf alle Fälle gut beraten, sich die günstigen Preise des vergangenen Jahres auf lange Sicht zu sichern. (mit dpa)

