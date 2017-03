Bürgermeister appelliert an Anwohner Die Nerven bei vielen vom Abwasserbau Betroffenen liegen blank. Jörg Jeromin erinnert an die Gedanken hinter dem Projekt.

Der Abwasserbau in Görzig nimmt das Dorf mit – und das ist nicht nur den Straßen anzusehen, sondern auch manch Anwohner anzumerken. Strehlas Stadtchef hat Verständnis – formuliert aber auch klare Erwartungen an die Betroffenen. © Sebastian Schultz

Aufgerissene Straßen, Schlamm, Baulärm, kaputt gefahrene Reifen – die Zustände beim Abwasserbau in Görzig rauben vielen Anwohnern seit Monaten die Nerven. Immer wieder hatten Betroffene ihren Unmut geäußert. Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) reagierte im Stadtrat mit einem ungewohnt deutlichen Appell auf die gereizte Stimmung.

Grundsätzlich habe er Verständnis für den Ärger. Das rechtfertige aber nicht, zu vergessen, „dass die beschlossene zentrale Erschließung ohne Erhebung von Anschlussbeiträgen langfristig enorme Kosten- und Nutzvorteile für die Ortsteile“ bedeuteten, „die von der Gemeinschaft aller und der Stadt in Zukunft mitgetragen werden müssen.“ Jeromin verwies darauf, dass den Anwohnern in den Dörfern der Bau einzelner Kleinkläranlagen erspart bleibe. Ebenso werde das „oft unterschätzte“ Thema Gemeinschaftskläranlage umgangen. Es sei „im Geiste der zustimmenden Mehrheit der damaligen Stadträte“ gewesen, dass „die erheblichen Kosten“ für den zentralen Anschluss „solidarisch von allen getragen“ werden.

Stadt stehen große Einschnitte bevor

Kehrseite des teuren zentralen Anschlusses sei, dass der Stadt für andere wegweisende Projekte weniger Geld zur Verfügung stehe. Als Beispiele nannte Jeromin den Breitbandausbau und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf effiziente LED-Technik. Auch freiwillige Aufgaben wie die Vereinsförderung oder das Bad müssten mit weniger Mitteln auskommen. Deshalb erwarte er von allen gegenseitige Zusammenarbeit bei der Realisierung der noch bevorstehenden Abwasserbau-Vorhaben, so das Strehlaer Stadtoberhaupt.

Was den ausstehenden Abwasserbau in Paußnitz angeht, machte Jeromin deutlich, dass die Stadt unter enormem Zeitdruck stehe. Wie alle anderen Kommunen müsse auch Strehla ab 2018 die jährlichen Wertminderungen auf das Stadtvermögen erwirtschaften, um den Haushalt genehmigt zu bekommen. Diese neue Anforderung werde zu „erheblichen Einschnitten auch in unserer Stadt führen“, so Jeromin, ohne weiter ins Detail zu gehen. Die absehbar schlechtere Finanzlage bedeute jedoch, dass der Abwasserbau „so schnell wie möglich“ umgesetzt werden solle.

Die Stadt hat sich nach eigenen Angaben das Ziel gesetzt, bis 15. Oktober dieses Jahres mit der zentralen Erschließung in Paußnitz fertig zu werden. Um den Termin zu schaffen, sollen die Bauarbeiter in den nächsten Monaten in zwei Schichten von morgens 6 bis abends 22 Uhr in dem Ortsteil zugange sein.

Gebührenhöhe noch geheim

Damit es wie geplant am 8. Mai mit den Bauarbeiten in Paußnitz losgehen kann, haben die Stadträte am Dienstag den Tiefbau-Auftrag vergeben. Gewonnen hat ihn die Firma TS Bau aus Glaubitz mit einem Angebot von reichlich 600 000 Euro.

Da die Abwasserbaumaßnahme in Unterreußen abgeschlossen, Görzig fast fertig und die Kosten für Paußnitz abschätzbar sind, kam im Stadtrat auch die Frage nach der künftigen Höhe von Strehlas Abwassergebühren auf. Dazu gebe es bereits Kalkulationen, so Stadtchef Jeromin. Öffentlich eine Zahl bekannt geben wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Derzeit liegt sie bei 2,60 Euro je Kubikmeter.

zur Startseite