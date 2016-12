Bürgermarsch führt über Dresden nach Aleppo

Am Anfang war ein Post im Netz. Die Reise-Journalistin und Bloggerin Anna Alboth aus Berlin schrieb, sie habe genug. Genug vom Leiden und Sterben im syrischen Krieg, gegen das der kleine Mann angeblich nichts tun kann. „Ich gehe nach Aleppo. Wer geht mit?“ Das fragte die

32-Jährige auf Facebook und bekam Antwort von Freunden, Bekannten, wildfremden Menschen, die sich ihr anschließen wollten. Daraus entstand der Plan, von Berlin aus nach Syrien zu wandern. Eine Art Friedensmarsch der Bürger, die nicht mehr aus sicherer Entfernung zusehen wollen, was dort passiert. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind mehrere Hundert Unterstützer gestartet. Rund 20 Kilometer am Tag wollen sie schaffen, in Zelten schlafen und so weit kommen, wie es die politische Lage erlaubt. Schon in der Türkei dürfte es schwierig werden. Am 5. Februar soll Station in Dresden sein. Begleiter sind willkommen, auch für einzelne Etappen. (SZ)

www.civilmarch.org

