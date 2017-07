Bürgerinitiative will bei Burgzukunft mitreden Derzeit werden Details für die Übernahme der Burg durch eine GmbH geklärt. Außerdem sind Ideen der Einwohner gefragt.

Eine Bürgerinitiative soll mithelfen soll, die Burg Hohnstein zu retten. Sie fordert, dass das Areal in öffentlicher Hand bleiben muss und nicht verkauft werden darf.

Ingo Karsch hat die Bürgerinitiative gegründet.

Geht es um die Burg Hohnstein, wird Ingo Karsch hellhörig. Er ist der Gründer der Bürgerinitiative zur Rettung der Burg Hohnstein. Und die war in den letzten Wochen nicht ganz untätig. So wurden die Forderungen der Initiative formuliert. Die Aktionsgruppe fordert unter anderem, dass die Burg in öffentlicher Hand bleibt, also nicht verkauft wird. Der Investitionsstau solle langfristig abgebaut werden. Außerdem soll sich der Freistaat mit Fördermitteln an der Sanierung beteiligen. Gespräche mit Politikern und Wirtschaftsvertretern sind zwar nicht ganz so das Ding von Ingo Karsch. Doch für die Rettung der Burg Hohnstein nimmt er das auf sich. „Der Landkreis als Eigentümer der Burg wird nicht in der Lage sein, die finanzielle Bürde der Sanierung zu tragen. Für die dringend notwendigen Investitionen müssen noch mehr Geldgeber gefunden werden“, sagt Ingo Karsch. Und deshalb habe die Bürgerinitiative auch an die Regierungsfraktionen des Landtages, an den Ministerpräsidenten und an den CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig geschrieben. Treffen vor Ort mit der Bürgerinitiative hat es bereits gegeben, sagt Ingo Karsch, unter anderem mit der Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Landtag, mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Jens Michel und mit Klaus Brähmig.

„Unterstützung haben uns alle versprochen. In den Gesprächen wurde aber auch gesagt, dass konkrete Angebote von Firmen vorliegen müssten, um überhaupt an Fördermittel zu kommen“, sagt Ingo Karsch. Da die Sanierung eines Hauses beim Dach anfängt, habe die Bürgerinitiative zuerst Kontakt zu einer Dachdeckerfirma aufgenommen. Das Angebot liege vor, wie auch die Einschätzung des Statikers. „Wir halten es für notwendig, dass die Burg mittelfristig grundlegend saniert werden muss. Voraussetzung ist aber ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept“, sagt Ingo Karsch. Die Stadt Hohnstein will zusätzlich zu dem Konzept des Landkreises ein eigenes auf den Weg bringen, das stärker auf die Belange von Hohnstein eingeht. Dafür sammelt die Bürgerinitiative Vorschläge und Wünsche der Einwohner. Alle seien aufgerufen, mitzumachen, sagt Ingo Karsch. Die Zukunft der Burg gehe alle Hohnsteiner etwas an.

Die Details zur Übernahme der Burg sind unterdessen fast geklärt. Geplant ist, dass eine eigenständige gemeinnützige Gesellschaft als 100-prozentige Tochter der Stadt Hohnstein den Betrieb übernimmt. Damit ist gesichert, dass der Landkreis für die Außenhülle zuständig ist und die neue Betreiber-GmbH für Ausstattung und Konzept. Im Juli hat der Stadtrat den Beschluss zur Gründung der GmbH auf dem Tisch.

Gedanken und Vorschläge bis 31. Juli per E-Mail an die Bürgerinitiative unter mingo-waitzdorf@t-online.de

