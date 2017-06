Bürgerinitiative veröffentlicht Film über Bombardier Darin geht es um das Görlitzer Werk und dessen Zukunft. Auch die SZ hat den Beitrag unterstützt.

Bombardier Logo über der Einfahrt des Görlitzer Werkes © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Bürgerinitiative „Ruf aus Görlitz“ hat am Dienstag den Film „Waggonbau Görlitz - Chance für Unternehmen und Region“ im Internet auf der Videoplattform YouTube veröffentlicht. „Dieser fasst noch einmal visuell zusammen, was wir an unserem Görlitz haben, welche Konsequenzen wir mit den drohenden Entlassungen - sollte es dazu kommen - erwarten, aber auch, welche Auswege wir sehen“ schreiben die Bürgerinitiative und die IG Metall Ostsachsen und die Bürgerinitiative „Ruf aus Görlitz“ in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Es sei Anliegen von „Ruf aus Görlitz“ zu zeigen, welche Kraft das Werk und seine Belegschaft habe und was es im Stande sei zu leisten, wenn es nur gelassen werde, so Eric Kittelmann, Gründer der Initiative. Anlass der Veröffentlichung ist die bevorstehende entscheidende Aufsichtsratssitzung der Bombardier Transportation am Donnerstag. „Dieser Film ist ein beeindruckendes Ergebnis der aktiven Unterstützung durch die Bürgerinitiative ‚Ruf aus Görlitz‘ für die Kollegen im Görlitzer Werk, welche seit Monaten gemeinsam mit der IG Metall um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Ein stärkeres Signal kann es vor dieser entscheidenden Sitzung nicht geben“, sagt Jan Otto, Erster Bevollmächtigter. Otto weiter: „Die IG Metall sagt Danke für die Unterstützung!“ Der Sächsischen Zeitung, die den Film unterstützt hat, wird neben zahlreichen anderen Firmen und Vereinen auch im Abspann gedankt. (szo)

zur Startseite