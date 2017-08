Bürgerinitiative lädt Kandidaten ein Mit der Debatte um die Zukunft der Burg kam Schwung in Hohnsteins Bürgerinitiative. Und es gibt noch mehr Ideen.

Wie geht es weiter mit der Burg Hohnstein? © Archiv/Unger

Die Bürgerinitiative zur Rettung der Burg Hohnstein bleibt weiter am Ball. In Vorbereitung der Bundestagswahl organisiert sie für den 6. September eine Podiumsdiskussion auf der Burg. „Wir wollen mit den zur Wahl stehenden Kandidaten in unserem Wahlkreis diskutieren. Alle zugelassenen Kandidaten haben für den Abend eine Einladung erhalten“, sagt Ingo Karsch von der Bürgerinitiative.

Im Vordergrund werden natürlich die Burg und ihre Zukunft stehen. Es könnten natürlich auch andere Anfragen und Probleme bei den Kandidaten angebracht werden. Er wünsche sie eine rege und konstruktive Diskussion an diesem Abend. Die Bürgerinitiative hat schon ziemlich zeitig ihre Ziele zur Rettung der Burg Hohnstein formuliert. Die Aktionsgruppe fordert unter anderem, dass die Burg in öffentlicher Hand bleibt, also nicht verkauft wird. Der Investitionsstau solle langfristig abgebaut werden. Außerdem soll sich der Freistaat mit Fördermitteln an der Sanierung beteiligen. Für die dringend notwendigen Investitionen müssten noch mehr Geldgeber gefunden werden. Und deshalb hatte die Bürgerinitiative auch an die Regierungsfraktionen des Landtages, an den Ministerpräsidenten und an Bundestagsabgeordnete geschrieben. (SZ/aw)

Podiumsdiskussion am 6. September, 18 Uhr in der Amtsstube der Burg Hohnstein.

zur Startseite