Bürgerinitiative führt übers Globus-Areal

An diesem Sonnabend können Interessierte einen Blick aus nächster Nähe auf den Alten Leipziger Bahnhof werfen. Die Bürgerinitiative, die sich für eine Wohnbebauung des Areals in der Leipziger Vorstadt einsetzt, lädt zum Rundgang ein. Ab 14 Uhr führen Architekt Maximilian Kunze sowie Jan Minak vom Verein Konglomerat über das Gelände. Anschließend soll es in den Räumen des Christlichen Vereins junger Menschen am Neustädter Hafen eine Präsentation zu den Besonderheiten des Denkmals und seiner Umgebung geben. Für den Rundgang liegt eine Erlaubnis des Handelskonzerns Globus vor. Der ist Eigentümer der Fläche und will dort einen Markt errichten. Gegen diese Pläne regt sich allerdings Widerstand.

Zuletzt sammelte die Bürgerinitiative Wohnen am Leipziger Bahnhof, welche die Aktion organisiert hat, mehr als 4 300 Unterschriften in einer Petition. Die Unterzeichner sprachen sich gegen großflächigen Einzelhandel und für Wohnen und kleinteiliges Gewerbe aus. So plant es mittlerweile auch die Stadtverwaltung in der Vorzugsvariante des Masterplans für die Leipziger Vorstadt. (SZ/sh)

