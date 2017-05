Bürgerinitiative bei Petitionsausschuss Die Goßdorfer können sich beim Landtag für die Sanierung der Sense einsetzen. Dort haben sie auch ganz bestimmtes Ziel.

Bauarbeiten an der Sense: Die Straße soll komplett saniert werden, wünscht sich die Initiative. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Die Bürgerinitiative aus dem Ortsteil Goßdorf die sich für die Sanierung der Sense einsetzt, hat einen Termin beim Petitionsausschuss des Landtages bekommen. Darüber informiert Petra Ledig von der Bürgerinitiative. Am 29. Mai können sie gemeinsam mit Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) ihr Anliegen vorbringen. Die Initiative hat sich gegründet, als bekannt wurde, dass die Sense, die Verbindung von Hohnstein nach Bad Schandau auf Jahre dicht sein sollte. Inzwischen wird an der Straße gebaut. Sie soll dann vorerst halbseitig befahrbar sein. Der Initiative geht es nun unter anderem darum, dass der komplette Sanierung nicht in Vergessenheit gerät und sich das Land daran beteiligt. (SZ/aw)

