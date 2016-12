Bürgerhilfe lädt zu Bilderschau ein

Die Bürgerhilfe Sachsen lädt ab Januar wieder zu Veranstaltungen ein. Wie Jana Nöckel von dem Verein informiert, werde man im Januar dem Wunsch vieler Senioren entsprechen und Bilder von früheren Veranstaltungen und Ausfahrten zeigen. Die erste Veranstaltung findet am 5. Januar im Schulungsraum der Lauensteiner Feuerwehr statt, die nächsten dann am 12. Januar im Geising Ratskeller, am 19. Januar im Schulungsraum der Falkenhainer Feuerwehr und am 26. Januar im Zinnwald Hotel Lugsteinhof. Beginn ist jeweils 14.30 Uhr.

Die Bürgerhilfe bietet zudem wieder Sprechstunden an. Montags von 9 Uhr bis 11 Uhr und mittwochs von 14 Uhr bis 16 Uhr finden diese im Bärenfelser Seniorenbüro statt; jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 9 Uhr bis 11 Uhr im Altenberger Seniorenbüro und jeden ersten und dritten Dienstag jeweils von 9 bis 11 Uhr im Rathaus Glashütte. (SZ/mb)

