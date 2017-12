Bürgerhaus oder wie? Ein weiterer Bauabschnitt des Hauses Markt 26 in Stolpen ist fast fertig. Doch einen Namen hat das Gebäude noch immer nicht.

Der Platz über dem Wappen ist noch immer frei. Der Stadtrat konnte noch keinen Namen für das erste Haus an Stolpens Marktplatz finden. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Das stadteigene zentrale Haus am Stolpener Marktplatz soll ein Treffpunkt für die Bürger sein. Und natürlich sind dort auch Touristen willkommen. „Mit dem neuen Gebäude besteht die Chance, den Stolz der Stolpener auf ihre Stadt zu fördern, das Selbstbewusstsein zu stärken und Erlebnisräume zu schaffen“, sagt Dietmar Möschner von der Firma Ö-Grafik Dresden. Er hat ein Konzept für das Gebäude aufgestellt. Allerdings braucht das Ganze noch einen Namen. Schon seit Monaten steht die Entscheidung aus, was auf dem Schriftzug über dem Eingang stehen soll. Früher war dort „Stadtmuseum2“ zu lesen. Der Stadtrat konnte sich in seiner jüngsten Sitzung noch zu keinem Entschluss durchringen. Experte Möschner hatte drei Vorschläge unterbreitet: Bürgerhaus, Stadthaus und Stolpen-Haus. Zwar wurde diskutiert, wo und wie viel Mal der Schriftzug angebracht werden soll. Nur zum eigentlichen Inhalt wollte der Stadtrat keine Entscheidung treffen.

Offenbar steht noch ein weiterer Vorschlag im Raum. Der kommt aus dem Ortschaftsrat und lautet: Altes Amtsgericht. Ein Bezug auf die Historie des Hauses. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Stadtrat Klaus Geißler (FDP) schlug vor, dass die Bürger entscheiden sollten, wie das Haus genannt wird. Befürchtet wird allerdings, dass eine solche Bürgerbefragung ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen könnte, Zeit, die Stolpen nicht hat. Tourismuschefin Annett Immel bringt es auf den Punkt: „Lasst uns doch endlich dem Kind einen Namen geben, schon aus rein praktischen und organisatorischen Gründen“, sagt sie. So befindet sich zum Beispiel der Veranstaltungsflyer für das Jubiläum Stolpen 800 kurz vor dem Druck. Viele Veranstaltungen finden in dem Gebäude Markt 26 statt. Man müsse doch den Veranstaltungsort konkret benennen können. Aus ihrer Sicht würden Bürgerhaus, Stadthaus und Stolpen-Haus funktionieren. Nur Altes Amtsgericht nicht. „Vom Haus sollen doch zukunftsweisende Impulse ausgehen“, sagt sie. Annett Immel könnte sich sogar vorstellen, dass Stolpen mit dem Haus eine Art Modell für ländliche Regionen schaffe. Eine Bürgerbeteiligung wäre auch im Sinne des Hauses.

Sollte es dazu kommen, müsse damit sehr verantwortungsvoll umgegangen werden. Aus ihrer Sicht müssten die Bürger im Vorfeld genügend Informationen zum Inhalt des Hauses bekommen, um sich auf einen Namen festlegen zu können.

Noch ist die Vorgehensweise unklar. Auf der Internetseite der Stadt etwa befindet sich noch kein Hinweis darauf, dass ein passender Name für das neue erste Haus am Stolpener Marktplatz gesucht wird.

