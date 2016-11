Bürgerhaus kocht für Mückas Kinder

Mücka. Das Bürgerhaus in Niesky wird ab neuem Jahr die Kinder der Kita „Am Storchennest“ beköstigen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag. Die Gemeinde hatte vier Essenanbieter angeschrieben und um ihre Angebote gebeten, berichtet Bürgermeister Uwe Blättner. Zwei meldeten sich zurück. Neben dem Bürgerhaus ist es die Schulspeisung Sandig aus Jänkendorf, die Interesse an der Versorgung hat.

Mit beiden Anbietern wurde jeweils ein Probeessen durchgeführt und dieses bewertet, erklärte Norbert Sindzinski, Hauptamtsleiter im Verwaltungsverband Diehsa. Neben dem Personal der Kita nahmen auch die Elternvertreter teil. „Im Mittelpunkt der Bewertung standen die Qualität, das Konzept des Anbieters und die Warmhaltezeiten. Am Ende fiel die Entscheidung eindeutig für das Bürgerhaus Niesky aus“, so der Hauptamtsleiter.

Für die Eltern ist ausschlaggebend, dass das Bürgerhaus im Gegensatz zu dem anderen Essenversorger zwei Mittagsgerichte anbietet und diese bei Anlieferung wärmer sind. Deshalb fiel der Zuschlag auf das Bürgerhaus. Die Gemeinde wird einen auf ein Jahr befristeten Rahmenvertrag abschließen. Die Essenpreise steigen um zehn Cent und bei den Hortkindern um 40 Cent zu den bisher verlangten 2,50 Euro. Schließlich ist der Transportweg länger als aus der bisherigen Schulküche in Mücka. Diese schließt zum Jahresende. (SZ/sg)

