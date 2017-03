Bürgergeld wird nicht angetastet Nach Einsprüchen beschließt der Stadtrat, Ausgleichsbeträge nicht für die Neugasse zu verwenden.

Genau 400 000 Euro, die Grundstücks- und Hausbesitzer als Sanierungsabgabe in der historischen Altstadt – sogenannte Ausgleichsbeträge – zahlen müssen, sollen nicht für Baumaßnahmen in der Neugasse verwendet werden. Damit kippte der Stadtrat am Mittwoch eine entsprechende Beschlussvorlage, die genau dies vorgesehen hatte.

Baudezernent Steffen Wackwitz hatte argumentiert, dass das Geld benötigt werde, um umgehend einen Förderantrag für die stark sanierungsbedürftige Neugasse samt Platz vor der Sparkasse stellen zu können, was andernfalls erst wieder 2019 möglich wäre. Sobald andere Fördermittel eingeworben wären, würden die Ausgleichsbeträge wieder zur Verfügung stehen. Heiko Schulze, Vorsitzender der Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne im Stadtrat, bezeichnete dieses Ansinnen als abenteuerlich. Man könne nicht im Bauausschuss festlegen, dass die Ausgleichsbeträge für weitere Sanierungen in der Altstadt verwendet werden sollen, so wie es den Bürgern zugesagt worden sei und die Gelder dann für etwas ganz Anderes verwenden. Der Stadtrat beschloss, 400 000 Euro aus der Liquiditätsreserve für die Neugasse einzusetzen.

