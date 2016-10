Bürgergarten ist für Konzerte bereit Die Stützmauern der Terrassenanlage sind fertig saniert. Nächstes Jahr will das Sorbische National-Ensemle Bautzen hier kleine Konzerte veranstalten.

Wildwuchs, ein alter Drahtzaun, bröckeliges Mauerwerk – um den Terrassengarten an der des Sorbischen National-Ensemble stand es schlecht. Doch nun hat die Stiftung für das sorbische Volk 150 000 Euro in die Hand genommen und in den vergangenen zwei Monaten den Garten in ein Schmuckstück verwandelt. „Wir mussten zum Teil komplette Mauern neu ziehen lassen“, berichtet Seraphine Paschke, Leiterin der Liegenschaft- und Objektverwaltung der Stiftung. „Auch haben wir einen Zugang von der Mühltorgasse aus geschaffen und eine Treppe gebaut.“

Ein Zaun rund um den Garten in Hanglage sichert vor Abstürzen. Diese Woche wurden die letzten Handgriffe getan und Leitungen für den Starkstromanschluss und die Beleuchtung verlegt.

Konzerte für knapp hundert Gäste

Diana Wagner, Chefin der sorbischen Kultureinrichtung, ist zufrieden. Nun können im Sommer auch hier punktuell Veranstaltungen über die Bühne gehen. „An der Röhrscheidtbastei in Richtung Mühltorgasse wird es eine kleine Auftrittsfläche geben“, sagt Wagner. Sie eigne sich aus Platzgründen aber nur für Konzerte mit knapp hundert Gästen. Die Wiese hin zur vielbefahrenen und damit lauten Friedensbrücke bleibt der Wäscherei des National-Ensembles als Trockenplatz und den Gästen in Veranstaltungspausen vorbehalten.

Das hochgelegene Terrain hinter dem Sorbischen National-Ensemble war in der Vergangenheit als Bürgergarten bekannt und als Biergarten beliebt. Eine Gastronomie soll hier nicht mehr eingerichtet werden, sagt Diana Wagner. (SZ/ma)

